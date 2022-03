Wołodymyr Zełenski: Jestem gotów do negocjacji z Putinem. Nadszedł czas rozmów

- Siły rosyjskie przybyły, by nas wytępić, by nas zabić. My zaś możemy pokazać, że godność naszego narodu i naszej armii pozwala nam zadać potężny cios, że jesteśmy w stanie się przeciwstawić - powiedział Wołodymyr Zełenski w CNN.

- Niestety, samą godnością nie ocalimy nikomu życia. Dlatego uważam, że musimy wykorzystać każdy format, każdą szansę, aby umożliwić rozmowy z Putinem - podkreślił i ostrzegł, że jeśli próby się nie powiodą, "będzie to oznaczało, że mamy do czynienia z III wojną światową". - Nawet jeśli mamy tylko 1 proc. szansy, by zatrzymać tę wojnę, sądzę, że musimy z niej skorzystać - wskazał prezydent Ukrainy.

- Zawsze opowiadaliśmy się za dialogiem, za rozwiązaniami na rzecz pokoju. Chcę, żeby wszyscy mnie teraz usłyszeli, zwłaszcza w Moskwie. To jest czas na spotkanie. Nadszedł czas na rozmowy. Czas przywrócić integralność terytorialną i sprawiedliwość dla Ukrainy - mówił Zełenski.

Dodał, że liczy, iż NATO da Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa. - Jeśli członkowie Sojuszu są gotowi nas do niego przyłączyć - niech zrobią to natychmiast, bo każdego dnia umierają tu ludzie - zwrócił uwagę prezydent Ukrainy. Wyraził także wdzięczność za pomoc, jakiej NATO udzieliło od początku inwazji. Zełenski przekazał też, że w kraju zginęło już ponad 14 tys. rosyjskich żołnierzy, a dziesiątki tysięcy zostało rannych.

W niedzielę Wołodymyr Zełenski wystąpił także przed parlamentem Izraela. - W czasie tej wojny pociski rosyjskie znów spadły na Babi Jar. Znacie te ziemie - powiedział. - Dlaczego, gdy zwracamy się z prośbą o pomoc, słyszę tylko pytania i żadnych odpowiedzi? - zapytał ukraiński prezydent. Podkreślił, że sytuacja w Ukrainie wygląda tak, jak 80 lat temu. - To podła wojna, która ma na celu zniszczenie naszego narodu - kontynuował.

Zełenski zaznaczył, że izraelska obrona przeciwrakietowa jest najlepsza na świecie, a ich sprzęt - jednym z najsilniejszych. - Jesteście jednymi z najlepszych wojowników. Jesteście w stanie ratować naród ukraiński i nasze życie. Mógłbym teraz zadawać pytania, czemu Izrael nie wprowadził sankcji wobec Rosji. Bracia i siostry, my podjęliśmy naszą decyzję i 80 lat temu ratowaliśmy Żydów. Teraz wy macie wybór - podsumował prezydent Ukrainy.

Zauważył, że zagrożenie wojną może dotknąć także Izraela. - Kreml ma chęć zniszczenia kultury, a nawet nazwy "Ukraina" i "Izrael". Chciałbym, byście pomyśleli o 24 lutego. Ten dzień, to tragedia dla Ukraińców, Żydów, Europy i świata. Wiecie, tego dnia stworzono NSDAP, partię, która odebrała miliony ludzkich żyć i próbowała zniszczyć całe narody. Po wielu latach tego dnia wydano rozkaz inwazji na Ukrainę - dodał.