Niemcy wysłały Ukrainie mniej obiecanych pocisków? "Welt am Sonntag": To mniej niż jedna piąta

Niemiecka gazeta "Welt am Sonntag" podała, że rząd kanclerza Olafa Scholza dostarczył Ukrainie jedynie 500 przeciwlotniczych pocisków rakietowych typu Strieła. To mniej niż jedna piąta z obiecanych wcześniej - ministerka obrony Christine Lambrecht zapewniała, że Niemcy wyślą władzom w Kijowie około 2700 sztuk.

Wojna w Ukrainie. "Welt am Sonntag": Niemcy nie będą już wysyłały broni do Ukrainy

Autorzy tekstu powołują się na ukraińskie źródła rządowe. Rzecznik niemieckiego resortu obrony przyznał, że z powodu deficytów w wyposażeniu Bundeswehry rząd federalny nie będzie już wysyłał więcej broni do Ukrainy. "Welt am Sonntag" przypomina, że spora część obiecanych Ukrainie pocisków przeciwlotniczych Strieła jest bezużyteczna. Minister obrony Christine Lambrecht nie potwierdziła tych informacji, choć przyznała, że wysłano mniej broni, niż planowano.

Niemieccy eksperci wojskowi wskazują jednak, że bezużyteczność pocisków Strieła, sięgających czasów NRD, stwierdzono już w 2012 roku. Zdaniem dziennika "Bild", wysłanie ich do Ukrainy jest kolejnym dowodem "kompromitującego" zachowania Berlina wobec władz w Kijowie, walczących z rosyjskim agresorem.

Ambasador Ukrainy w Niemczech: Szkoda, że Scholz nie pojechał do Kijowa

Ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk wyraził żal, że kanclerz Olaf Scholz nie zdecydował się na podróż do Kijowa. W rozmowie z gazetą "Rheinische Post" ambasador powiedział, że życzyłby sobie od niemieckiego kanclerza takiego samego sygnału, jaki przekazali, jadąc do ukraińskiej stolicy, premierzy Polski, Słowenii i Czech. We wtorek premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz premierzy Czech i Słowenii Petr Fiala i Janez Jansza wyrazili w Kijowie solidarność z Ukrainą i jej prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

- Szkoda, że kanclerz Olaf Scholz nie pojechał do Kijowa i nie powiedział tam: "Jestem kijowianinem". To byłby wyjątkowo silny sygnał dla świata - powiedział ambasador Melnyk, nawiązując do słów prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy’ego z 1963 roku: "Ich bin ein Berliner" - "Jestem berlińczykiem". Podczas pierwszej od czasu zbudowania Muru Berlińskiego wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Niemczech, Kennedy wyraził w ten sposób swoją solidarność z mieszkańcami Berlina Zachodniego.

