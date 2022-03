Ukraina. Władze opublikowały nagraną rozmowę rosyjskiego żołnierza. "Głodujemy, rozumiesz?"

Doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko, opublikował w aplikacji Telegram nagranie, w którym rosyjski żołnierz, który bierze udział w wojnie w Ukrainie, rozmawia ze swoją dziewczyną. Wynika z niego, że ośmiu rosyjskich żołnierzy zmarło w Ukrainie po zjedzeniu pasztecików przyniesionych przez starszą kobietę - mieszkankę Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Rosyjscy żołnierze są głodni

W rozmowie z dziewczyną żołnierz powiedział, że wojsko chodzi głodne. - Nie mamy tu nic do żarcia. Wczoraj zwędziliśmy kaczkę! Jeśli się uda, obrabiamy sklepy, bierzemy papierosy, jedzenie. Bo nic nie mamy, rozumiesz? Głodujemy! - mówił Rosjanin.

Dziewczyna wydawała się być zdziwiona i odpowiedziała, że w publicznej rosyjskiej telewizji pokazują, że jedzenie przynosi rosyjskiej armii w Ukrainie ludność cywilna, a starsze osoby ze łzami w oczach im dziękują, że tam przyjechali.

- Jasne! Raz jedna babcia nakarmiła nas pasztecikami i ośmiu chłopaków pojechało do domu w cynkowych trumnach - odpowiedział żołnierz. - Jak to, to czym ich nakarmiła? - pyta dziewczyna. - Trucizną! - odpowiada żołnierz.

Wojna w Ukrainie. Straty rosyjskiej armii są coraz większe

Tego samego dnia Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował na Facebooku, że od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie straciły - według strony ukraińskiej - około 14,7 tys. żołnierzy.

Całkowite straty bojowe Rosjan na dzień 20 marca to według ukraińskich danych: 14700 osób, czołgi - 476, bojowe maszyny pancerne/APV - 1487, systemy artyleryjskie/systemy artylerii - 230 jednostek, RSZV / MLRS - 74, PPO/systemy przeciwlotnicze - 44, samolot - 96, helikoptery - 118, wyposażenie samochodowe/pojazdy - 947, statki/łodzie/przecinarki - 3 sztuki, zbiornik z PMM/zbiornikami paliwa - 60, UAV poziom operacyjno-taktyczny - 21, sprzęt specjalny - 12.

Jak zaznaczono, dane są doprecyzowywane, a dokładne obliczenia komplikuje duża intensywność działań wojennych.

