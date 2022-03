"The Telegraph" poinformowało, że pod osłoną nocy do Białorusi przesłane zostały ciała rosyjskich żołnierzy. Z ustaleń ich informatora wynika, że w Mozyrzu i Homlu mieszkańcy coraz częściej widzą pojazdy, które mają transportować zwłoki poległych Rosjan.

Wojna w Ukrainie. Białoruscy lekarze o transportach zwłok do Rosji. "W większości byli to młodzi ludzie"

- Wcześniej zwłoki były transportowane karetkami i ładowane na rosyjskie pociągi. Ciała były przewożone pod osłoną nocy, aby nie zwracać uwagi na całą operację - powiedział jeden z lekarzy w szpitalu w Mozyrzu. Przyznaje też, że jedna z kostnic w mieście jest całkowicie zapełniona.

- Pasażerowie na dworcu w Mozyrzu byli zszokowani liczbą zwłok załadowanych do pociągu. Po tym, jak ludzie zaczęli kręcić wideo, wojsko złapało ich i kazało je usunąć - mówi dziennikarzowi "The Telegraph" jeden z mężczyzn. Większość rannych to podobno młodzi chłopcy.

Mariupol. Rosjanie ostrzelali szkołę. Pod gruzami może być 400 osób

Podobne informacje przekazało Radio Swoboda. Lekarz ze szpitala w białoruskim Homlu powiedział, że tylko do 13 marca wysłał do Rosji ciała ponad 2500 żołnierzy z tego kraju. - W większości byli to młodzi ludzie - dodał nieoficjalnie. Mieszkańcy Homla twierdzą też, że oddziały szpitalne wypełnione są "okropnie oszpeconymi" żołnierzami.

W miejscowości Narowla, znajdującym się blisko granicy z Ukrainą, mieszkańcy donoszą, że w dawnej zajezdni samochodowej utworzono rosyjski szpital polowy. Ranni rosyjscy żołnierze są przywożeni z Ukrainy, krótko leczeni, a następnie transportowani do Mozyrza i Homla.

Według amerykańskiego wywiadu w wojnie w Ukrainie zginęło siedem tys. Rosjan. 2 marca Rosjanie poinformowali natomiast o śmierci 500 swoich żołnierzy. Inne dane podają natomiast Siły Zbrojne Ukrainy. W niedzielę 20 marca przekazali informację o śmierci łącznie 14 700 rosyjskich żołnierzy.

Chiny. Oficjalne stanowisko wobec rosyjskiej agresji w Ukrainie

