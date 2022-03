Zobacz wideo Skutki ataku na Kramatorsk

Mer Chersonia Ihor Kołychajew zaapelował do rosyjskich okupantów o wpuszczenie do miasta pomocy humanitarnej. Mieszkańcom brakuje wielu produktów i artykułów higienicznych - podaje "Ukraińska Prawda".

Mar Chersonia apeluje: Potrzebujemy konwoju humanitarnego, potrzebujemy zielonych korytarzy

- Miasto potrzebuje pomocy humanitarnej. Potrzebujemy lekarstw, zapasów dla osób starszych, pieluch dla osób z niepełnosprawnościami, mleka, żywności dla niemowląt - mówił na antenie ukraińskiej telewizji Kołychajew. W mieście brakuje także oleju napędowego, na stacjach prawie nie ma benzyny.

Mimo to, jak podkreśla mer Chersonia "miasto żyje, organ wykonawczy jest na miejscu i wykonuje swoje obowiązki". - Pracujemy 24 godziny na dobę - zapewnia. - Proszę tylko o jedno: potrzebujemy konwoju humanitarnego, potrzebujemy zielonych korytarzy - zaapelował.

Kołychajew dodał także, że w mieście nie ma ukraińskich organów ścigania - policji ani prokuratury. Miasto ochrania straż miejska, "milicja", a także państwowe służby ratunkowe (SES).

Wojna w Ukrainie. W Chersoniu brakuje wszystkiego. Okupanci zawrócili konwój z pomocą humanitarną

Jak pisał "The Guardian" w sobotę 19 marca, w Chersoniu ma miejsce katastrofa humanitarna. W mieście brakuje wszystkiego, a w aptekach dostępne są tylko suplementy diety. Wicepremierka Ukrainy Iryna Wereszczuk przekazała, że trwa opracowywanie tras dostaw pomocy humanitarnej do obwodu chersońskiego i ługańskiego.

"Ukraińska Prawda" podawała natomiast w sobotę, że rosyjskie wojska zatrzymały konwój przewożący pomoc humanitarną dla mieszkańców - znajdowały się w nich najpotrzebniejsze produkty: artykuły higieniczne, żywność w puszkach, mięso, gotowa żywność, jedzenie dla niemowląt. Do tego Rosjanie cały czas plądrują wioski i konfiskują cywilne pojazdy, a także próbują nakłonić mieszkańców, by ci wstąpili do tzw. lokalnej policji, która będzie karać osoby stawiające opór okupacji - czytamy.

