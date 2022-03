Belgia. Samochód wjechał z pełną prędkością w widzów parady. Są ofiary, w tym dziecko

W belgijskim miasteczku Strepy-Bracquegnies, we francuskojęzycznej Walonii, zginęły co najmniej cztery osoby, a ponad 30 zostało rannych. W niedzielę 20 marca o godzinie 5 rano samochód wjechał w grupę widzów, którzy czekali na rozpoczęcie parady.

Belgia. Wypadek w miejscowości Strepy-Bracquegnies. Rannych zostało ponad 30 osób

Burmistrz miasteczka Jacques Gobert powiedział, że to "prawdziwa katastrofa dla całej społeczności". Polityk przekazał również, że wśród ofiar jest dziecko. - Samochód wjechał w widzów z pełną prędkością. Kierowcę zatrzymano podczas próby ucieczki - powiedział Jacques Gobert.

Belgijska policja bada okoliczności tego zdarzenia, jednak jak podkreśla, na razie nic nie wskazuje na to, by był to atak terrorystyczny. Telewizja RTBF podała natomiast informację o dwóch młodych mężczyznach, którzy uciekali w tym miejscu przed policją. Mieli to być złodzieje samochodów. Doniesień tych nie potwierdza na razie ani policja, ani władze miasta.

Jak informuje "Washington Post", w miejscowości oddalonej o około 50 kilometrów od Brukseli w niedzielę rano zebrał się ponad stuosobowy tłum który czekał na rozpoczęcie karnawału. Miał to być pierwszy karnawał w Belgii od dwóch lat - wcześniejsze imprezy zostały zawieszone z powodu epidemii koronawirusa.

Na miejscu działają ratownicy, miasto uruchomiło już akcję pomocową dla poszkodowanych. Wielu rannych w wypadku trafiło do szpitala w La Louviere. Co najmniej cztery osoby trafiły na oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM).