Zobacz wideo Żytomierz. Mieszkańcy wstrząśnięci rosyjskimi atakami. "Niech Bóg da nam zdrowie i powstrzyma tę syrenę od wycia"

24. dzień wojny w Ukrainie - co działo się w sobotę 19 marca?

>>> Rosja kontynuuje ostrzał Mariupola na południu Ukrainy, uniemożliwiając ewakuację ludności cywilnej czy dostarczenie im pomocy humanitarnej. Ponadto rosyjskie wojska uszkodziły jeden z największych europejskich kombinatów metalurgicznych - Azovstal. Według rządu Ukrainy straty gospodarcze dla ich kraju będą z tego powodu ogromne. Poza tym ostrzegli przed stratami środowiskowymi - podczas wybuchów pojawił się szkodliwy dla zwierząt czy roślin dym.

REKLAMA

>>> Siergiej Ławrow odniósł się do słów Jarosława Kaczyńskiego na temat wysłania międzynarodowej misji pokojowej do Ukrainy. Szef MSZ Rosji nazwał propozycję wicepremiera polski "demagogiczną". - Polska inicjatywa sprowadzenia sił pokojowych NATO na Ukrainę jest demagogiczna. Członkowie NATO zrozumieją, że muszą być realistami - powiedział Ławrow. W rozmowie z agencją TASS dodał natomiast, że Polska rzekomo planuje przejęcie kontroli w zachodniej Ukrainie, włączając w to Lwów.

>>> Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska będzie zwiększać wydatki na obronność. -Musimy posiadać nowoczesną broń i wzmocnioną armię. Albo za nasze bezpieczeństwo zapłacimy wyższymi wydatkami albo zapłacimy krwią żołnierzy - mówił premier. - To co chcemy wykorzystać, to wielki potencjał polskich inżynierów, potencjał badawczy jak ten. Tutaj powstaje supernowoczesna broń, powstają pociski Piorun, które są w stanie strącać obiekty latające i udowodniły to na polu walki - mówił dalej.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Zełenski: Im większy terror Rosji, tym gorsze będą dla niej konsekwencje

>>> Wołodymyr Zełenski w oświadczeniu opublikowanym w nocy z piątku na sobotę apelował o rozpoczęcie "konstruktywnych rozmów pokojowych z Rosją". - Nadszedł czas na spotkanie. To jedyna szansa dla Rosji - dodał prezydent Ukrainy. Polityk stwierdził, że wojsko rosyjskie ma wyraźny rozkaz, by doprowadzić do katastrofy humanitarnej w miastach.

>>> Rosjanie ostrzelali rakietami bazę wojskową w Mikołajowie. Według obecnego w mieście belgijskiego dziennikarza Robina Ramaekersa, spod gruzów budynków wydobyto ponad 80 ciał. Z kolei jeden z żołnierzy, który przeżył nalot stwierdził, że pod gruzami bazy zginęło około 90 proc. osób. Atak został przeprowadzony tak szybko, że nie udało się włączyć alarmu ostrzegającego przed ostrzałem.

>>> W sobotę odbyła się także konwencja Platformy Obywatelskiej na temat bezpieczeństwa Polski. Na spotkaniu pokazano nagrania mera Kijowa Witalija Kliczki czy generała Bena Hodgesa. - Dzisiaj potrzebujemy bardzo konkretnych i masywnych decyzji o obecności wojsk NATO-wskich na terenie Polski - mówił Donald Tusk. - Dla Ukraińców bardzo ważne są wsparcie i pomoc. Dziękuję Polsce naszym przyjaciołom, Platformie Obywatelskiej, osobiście Donaldowi Tuskowi za wsparcie - mówił natomiast Kliczko.

>>> W sobotę rano Rosja przyznała się także do użycia broni hipersonicznej. W nocy zaatakowano podziemny magazyn rakiet i amunicji lotniczej, który znajdował się w obwodzie iwanofrankowskim na zachodzie Ukrainy. Atak potwierdziły także siły zbrojne Ukrainy.

>>> W mediach społecznościowych pojawiły się kolejne nagrania z długich kolejek mieszkańców Rosji po cukier. Chociaż w kraju nie brakuje cukru, to Rosjanie zaczęli obawiać się, że niedługo stanie się on deficytowym. Dodatkowo w ostatnim czasie produkt ten bardzo zdrożał.

Więcej informacji z 24. dnia wojny w poniższych artykułach:

Mariupol. Rosjanie ostrzelali szkołę. Pod gruzami może być 400 osób

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl.