- 24. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę dobiegł końca. Ukraińcy udowodnili, że potrafią walczyć bardziej profesjonalnie niż armia, która od dziesięcioleci walczy w różnych regionach i w różnych warunkach. Z mądrością i odwagą odpowiadamy na ogromną liczbę ich sprzętu i żołnierzy wysyłanych do Ukrainy - powiedział Wołodymyr Zełenski w nagraniu, które zostało opublikowane w nocy z soboty na niedzielę.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski podsumowuje 24. dzień wojny

Wołodymyr Zełenski mówił o kolejnym brutalnym ataku Rosji na Mariupol, który według ostatnich informacji został zniszczony w około 90 proc. Ponadto rosyjskie wojska cały czas uniemożliwiają dostarczenie cywilom pomocy humanitarnym czy umożliwienie im ewakuacji z oblężonego miasta.

- Blokada Mariupola przejdzie do historii odpowiedzialności za zbrodnie wojenne. Robienie pokojowemu miastu tego, co zrobili Rosjanie, to terror, który będzie pamiętany przez wieki. A im więcej Ukraińców opowiada o tym światu, tym więcej znajdujemy poparcia. Im bardziej Rosja używa terroru wobec Ukrainy, tym gorsze będą dla niej konsekwencje - mówił prezydent Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Ławrow reaguje na propozycję Kaczyńskiego [PODSUMOWANIE]

Polityk zaznaczył, że nadal nie można dostarczyć pomocy humanitarnej do Chersonia i okolic. Wojska rosyjskie po raz kolejny bowiem zablokowały ruch ukraińskiej kolumny. - Czemu? Ich cel się nie zmienił - cały czas starają się pokazać w swojej propagandzie, że Ukraina pozostawiła swoich obywateli bez środków do życia. To tak, jakby Rosja ciągle ich przed czymś ratowała - powiedział.

Następnie Zełenski zwrócił się do obywateli Rosji. Na nagraniu mówi, że w miejscach, gdzie toczą się zaciekłe walki, front jest "po prostu zaśmiecony trupami rosyjskich żołnierzy". - A te ciała nie są zabierane. Rozumiemy, że Rosja ma bezdenne zasoby ludzkie i mnóstwo sprzętu, pocisków, bomb... Ale chcę zapytać obywateli Rosji: co się z nimi stało przez lata, że przestali zauważać swoje straty? - zapytał prezydent Ukrainy.

Ukraina. Rząd zawiesza działalność prorosyjskich partii

Wołodymyr Zełenski zwrócił się też do polityków, zwracając im uwagę na to, że czas wojny pokazuje, kto przekłada własne ambicję nad interesy ludu. - Wszelkie działania polityków zmierzające do rozłamu lub współpracy z Rosją nie powiodą się - ostrzegł prezydent, a następnie poinformował, że rząd Ukrainy zawiesił działalność prorosyjskich partii.

Zełenski wymienił następujące organizacje, których członkowie wspierają Rosję: Opozycyjna Platforma - Za Życie, Partia Szarija, Blok Opozycyjny czy Lewa Opozycja. Jak dodał, w warunkach wojny nie mogą jawnie funkcjonować prorosyjskie ugrupowania i podkreślił, że Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymało już polecenie "natychmiastowego podjęcia kompleksowych środków", aby powstrzymać działalność tych partii.

Ukraina. Zginął Andriej Palij, zastępca dowódcy Floty Czarnomorskiej

