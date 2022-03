"Chiny wygranym tej wojny"? Zaskakujące słowa wiceszefa chińskiego MSZ. Obwinia NATO za wojnę w Ukrainie

Zobacz wideo Chiny zmienią swoją postawę wobec wojny w Ukrainie?

Prezydenci Joe Biden i Xi Jinping rozmawiali w piątek przez blisko dwie godziny. Biały Dom poinformował, że amerykański prezydent przedstawił stanowisko Stanów Zjednoczonych i sojuszników na temat kryzysu wokół Ukrainy i "opisał konsekwencje, z którymi spotkają się Chiny, jeśli zapewnią materialne wsparcie Rosji, która przeprowadza brutalne ataki na ukraińskie miasta i ludność cywilną". Biden podkreślił też swoje poparcie dla dyplomatycznego rozwiązania kryzysu. Jego chiński odpowiednik miał stwierdzić, że "konflikty i konfrontacje jak te, które obecnie trwają w Ukrainie, nie leżą w niczyim interesie". Więcej o rozmowie przywódców USA i Chin można przeczytać poniżej:

REKLAMA

Joe Biden rozmawiał z Xi Jinpingiem. Jest komunikat Białego Domu.

Szef MSZ Chin za wojnę w Ukrainie obwinia NATO. Potępia sankcje nałożone na Rosję

Tymczasem wiceszef chińskiego MSZ Le Yucheng obwinia NATO za wojnę w Ukrainie i krytykuje Zachód za wprowadzone przeciwko Rosji sankcje, nazywając je oburzającymi - podała w sobotę agencja Associated Press. Yucheng ocenia, że kary nałożone na Rosję rozszerzyły się do tego stopnia, że "teraz globalizacja służy za broń". - Nie oszczędzono nawet sportowców, kultury, sztuki, czy rozrywki - powiedział na sobotniej konferencji w Pekinie pod nazwą "Relikt Zimnej Wojny". W swojej przemowie ostrzegł, że dalszy rozwój wojny w Ukrainie może spowodować "reperkusje zbyt przerażające, by nawet się nad nimi zastanawiać".

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>

Putina wcale nie było na wiecu w Łużnikach? Porównano nagrania

Doradca Zełenskiego: Chiny mogą odegrać ważną rolę w światowym systemie bezpieczeństwa

Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, jest zdania, że jeśli Chiny "podejmą właściwą decyzję i poprą koalicję cywilizowanych krajów oraz potępią barbarzyństwo Rosji", to "mogą stać się ważnym elementem globalnego systemu bezpieczeństwa". Napisał na Twitterze, że dla Chińskiej Republiki Ludowej może to być szansa, by zasiąść przy stole na równych prawach. "Europejczycy i Amerykanie muszą jasno wyjaśnić Pekinowi różnicę między 1,6 biliona a 150 miliardami dolarów" - dodał Podolak.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl >>>

Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, profesor UJ oraz dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, uważa, że rozpatrując obecne wydarzenia, należy przyglądać się poczynaniom Rosji, USA i Chin. - Na wojnie mamy sytuację patową, wojska rosyjskie ugrzęzły, ale w wielu miejscach są aktywne. To, co się dzieje należy rozpatrywać szerzej. Trzeba patrzeć na wydarzenia w Moskwie, Waszyngtonie i Pekinie - mówił w sobotę na antenie Polskiego Radia.

Chiny są największym wygranym tej wojny. To Chiny będą miały tanią ropę i gaz, gdy UE się odetnie się od Rosji. Chińczycy są wojowniczy, ale gospodarczo. Nie chcą pożaru w Europie

- stwierdził generał.