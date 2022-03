Więcej na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Matka jednego z obrońców Wyspy Węży udzieliła wywiadu portalowi Onet.pl. Powiedziała, co czuła, kiedy prezydent Ukrainy ogłosił, że wszyscy obrońcy wyspy zginęli. Na szczęście, ta informacja się nie potwierdziła. Jej syn oraz pozostali obrońcy wyspy trafili do niewoli.

- Gdy prezydent Zełenski powiedział, że nikt nie przeżył, to w tamtej chwili poczułam, jakbym to ja umarła. To takie uczucie jakby odebrało ci władzę w rękach i nogach - opisała Tetina Hribowa.

Matka bohatera z Wyspy Węży: Płakałam, krzyczałam i nie wierzyłam, że to on

Odważne zdanie, wygłoszone do załogi rosyjskiego okrętu wojennego, przypisane jej synowi na początku wprawiło panią Tetinę w przerażenie.

- Kiedy po raz pierwszy usłyszałam to nagranie, to najpierw płakałam, krzyczałam i nie wierzyłam, że to on. To była histeria. Potem gdy się trochę uspokoiłam, to nawet nagrałam jego głos na dyktafon. Słucham każdego wieczoru. Kiedy rozpoczął się atak, to właśnie mój syn był w kabinie i z kabiny dobiegał jego głos. Ten mój drogi głos. Nigdy nie sądziłam, że głos Romy Hribowa z maleńkiego miasteczka pod Czerkasami stanie się sławny na cały świat. On taki odważny! Mogli go przecież za to zdanie rozstrzelać jako pierwszego! - stwierdziła Tetina Hribowa.

"Wtedy Roman powiedział mi z taką pewnością: 'Mamo, będzie wojna'. A myśmy nie wierzyli"

Matka Romana dodała też, że jej syn ostrzegał bliskich przed wojną już dwa miesiące przed rosyjskim atakiem.

- Dwa miesiące przed wojną razem z pogranicznikami został wysłany na Wyspę Węży i już wtedy było tam bardzo niespokojnie. Słyszałam coś o wrogich dronach, które prowadziły zwiad. Wtedy Roman powiedział mi z taką pewnością: "Mamo, będzie wojna". A myśmy nie wierzyli, myśleliśmy, że żadnej wojny nie będzie - wspomina. - 24 lutego nad ranem wysłał mi pieniądze i powiedział, żebym kupiła żywność. Ja mu jeszcze pisałam: "Synku, to aż tak poważnie wygląda?". Kiedy wróg zaczął nacierać, zadzwonił do mnie dosłownie na sekundę i powiedział: "Mamo, trzymaj się. Zaczęło się. Wojna, mamo". Potem dodał: "Bardzo tu mamy gorąco. To tyle. Pa, mamo" i odłożył słuchawkę. Więcej nie rozmawialiśmy - powiedziała.

Pierwsze doniesienia o śmierci wszystkich obrońców Wyspy Węży okazały się niepotwierdzone. Roman Hribow i jego koledzy trafił do rosyjskiej niewoli. W domu czeka na niego matka, dziewczyna i sąsiedzi. Będą witać go jak bohatera - zapewnia Tetina.

