Ukraińcy otrzymają od USA nową broń? Gen. Różański: To może przechylić szalę na ich korzyść

Generał Mirosław Różański udzielił wywiadu Onetowi, w którym wypowiedział się na temat doniesień dotyczących przekazania Ukrainie przez Stany Zjednoczone kolejnej partii broni. Rozmówca portalu podkreślił, że Biały Dom nie podaje zbyt wielu konkretów na temat tego, jakie uzbrojenie miałoby zostać przekazane, jednak nieoficjalne informacje na ten temat płyną z zagranicznych mediów.

Wojna w Ukrainie. CNN: Departament Stanu bada, jak można przekazać drony S-300 Ukrainie

Zdaniem źródeł, na które powołuje się CNN, Departament Stanu "pracuje nad określeniem, które kraje mają obecnie radzieckie systemy obrony powietrznej S-300 i bada, w jaki sposób można by je przenieść na Ukrainę". 14 marca republikański doradca Senatu powiedział stacji, że Kongres rozwiązał problem i uchwalił "od dawna opóźniony projekt ustawy o wydatkach na 1,5 biliona dolarów" - obejmuje on m.in. ponad 13 miliardów dolarów będących odpowiedzią na rosyjską inwazję Ukrainy, w tym fundusze "na bezpośrednie uzupełnienie sojuszników i partnerów, którzy dostarczyli Ukrainie broń z własnych zapasów" - czytamy.

- W tym miejscu powinniśmy nakłaniać administrację do współpracy z sojusznikami i partnerami, nie tylko w Europie, ale potencjalnie na całym świecie, którzy są w stanie dostarczyć więcej amunicji do takich rzeczy jak S-300 lub inne zaawansowane systemy obrony przeciwlotniczej, z którymi możemy pracować, aby uzupełnić własne możliwości - powiedział doradca stacji.

USA przekaże Ukrainie broń? "Jeśli Ukraińcy dostaną amunicję krążącą, to może to przechylić szalę na ich korzyść"

Zdaniem gen. Różańskiego systemy S-300 byłyby "kluczowym elementem" w wojnie w Ukrainie. - Żołnierze ukraińscy zostaną wyposażeni w środki, które pozwolą zwalczać lotnictwo i systemy rakietowe, które są dziś największym zagrożeniem nie tylko dla armii ukraińskiej, ale dla całego społeczeństwa - powiedział, podkreślając, że obecnie "wojna na lądzie ugrzęzła".

- Rosjanie za pomocą morderczych ataków rakietowych chcą osłabić wolę walki żołnierzy ukraińskich i społeczeństwa, które daje ogromny mandat ukraińskim władzom do walki z okupantem i niepoddawania się. Dlatego tak ważne jest niszczenie rosyjskich samolotów, systemów rakietowych i rakiet również w trakcie przelotu - wyjaśnił.

Dziennikarz Onetu zauważył, że Amerykanie mają przekazać ukraińskiej armii także tzw. drony kamikadze Switchblade. - To jest sprzęt, który jest już sprawdzony pod kątem przydatności operacyjnej. Jeśli Ukraińcy dostaną amerykańską amunicję krążącą, to może to przechylić szalę na ich korzyść w wymiarze lądowym tej wojny - powiedział gen. Różański.

