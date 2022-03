Wojna w Ukrainie. Ukraińska armia pobiła rekord celności systemów Javelin. 100 trafień na 112 prób

Z komunikatu podanego przez Pantagon wynika, że 100 celnych strzałów na 112 prób w przypadku systemu Javelin to nowy rekord celności, ustanowiony przez ukraińskich żołnierzy, podczas toczącej się wojny w Ukrainie. Systemy te są ręcznymi wyrzutniami, które po obraniu celu, uderzają go z góry. Pociski są naprowadzane na cel laserowo.

Tę samą informację przekazała też wiceministra do spraw zagranicznych Ukrainy, Emine Dżaparowa. "Według Pentagonu armia ukraińska ustanowiła rekord skuteczności wykorzystania przenośnych systemów przeciwpancernych Javelin. Na 112 strzałów 100 trafiło w cel. Jesteśmy dumni z naszej armii i ukraińskich obrońców! Chwała Bohaterom!" - napisała na Twitterze.

Wojna w Ukrainie. Ukraińska najlepsza w obsłudze systemów rakietowych

Javelin to jest przenośnym, przeciwpancernym systemem rakietowym, produkowanym przez spółkę Raytheon/Lockheed Martin. Żołnierz może używać go, trzymając go na ramieniu czy umieszczając na pojeździe gąsienicowym, kołowym lub amfibiach.

Javeliny używają pocisków o średnicy 127 mm, których efektywny zasięg może wynieść nawet do 4750 metrów. Pociski te mają dwie głowice - prekursorową, która aktywuje wybuch pancerza reaktywnego oraz głowicę główną, do penetracji pancerza podstawowego.

Wojna w Ukrainie. Rosyjska armia spotkała się z wielkim oporem Ukraińców

Armia rosyjska nie była przygotowana na tak wielki opór ze strony Ukrainy. Jak informują ukraińskie siły zbrojne, rosyjscy żołnierze tracą wolę walki oraz pewność siebie. Zderzenie z wielkim ukraińskim oporem zdaje się zaskakiwać rosyjskie wojsko.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, wielokrotnie zwracał uwagę, że rosyjskie wojska mogły się spodziewać gorszego stanu ukraińskiej armii. Wyznacznikiem tego nastawienia był rok 2014 i ówczesny atak na Krym. Ukraina zdołała jednak wyciągnąć wnioski i przygotować wojsko na możliwe dalsze ataki Rosjan.

Media licznie przedstawiały nagrania, przechwycone na froncie, na których łatwo zauważyć, że rosyjscy żołnierze są zaskoczeni formą ukraińskiej armii oraz tym, jak nieudolnie przygotowane do wojny jest wojsko rosyjskie. Na froncie brakuje m.in. zaopatrzenia wojskowego, czy podstawowych produktów żywnościowych.

- rosyjscy żołnierze przedstawieni przez Ministerstwo Obrony Ukrainy.