Rzecznik Ministerstwa Obrony Rosji przekazał w sobotę 19 marca rano, że w nocy wojska rosyjskie miały zniszczyć "duży, podziemny magazyn pocisków i amunicji lotniczej". Należąca do Ukrainy broń miała być przechowywana we wsi Deliatyn w obwodzie iwanofrankowskim (na zachodzie Ukrainy; granica obwodu znajduje się około 200 kilometrów do polskiej miejscowości Ustrzyki Dolne). Igor Konaszenkow przyznał, że w trakcie operacji użyto system rakiet lotniczych Kindżał z pociskami hipersonicznymi.

Wojna w Ukrainie. Rosja przyznała się do użycia pocisków hipersonicznych

- 18 marca system rakietowy Kindżał z naddźwiękowymi rakietami aerobalistycznymi zniszczył duży podziemny magazyn pocisków i amunicji lotniczej wojsk ukraińskich we wsi Deliatyn w obwodzie iwanofrankowskim - powiedział Konaszenkow cytowany przez rosyjski portal rbc.ru.

Rzecznik rosyjskiego MON stwierdził również, że podczas ataku na Ukrainę zniszczono 200 bezzałogowych statków powietrznych oraz ponad 1400 czołgów i pojazdów opancerzonych, 145 wyrzutni rakiet wielokrotnych, 556 sztuk artylerii polowej i moździerzy. Ministerstwo nie pokazało jednak żadnych zdjęć lub nagrań, które potwierdzałyby jego słowa.

Pociski hipersoniczne mają być dumą Władimira Putina

Pociski "Kindżał" są najnowszym wynalazkiem przemysłu zbrojeniowego Rosji. Są to rakiety hipersoniczne, co oznacza, że ich prędkość kilkakrotnie przekracza prędkość dźwięku. "Kindżały" są wystrzeliwane tylko z samolotów MiG-31.

Chociaż pociski były już wielokrotnie prezentowane, np. podczas parad wojskowych w Moskwie, to nadal nie wiadomo zbyt wiele o ich specyfikacji. Prawdopodobnie rakiety mają zasięg do 2 tysięcy kilometrów (wliczając promień bojowy samolotu). Można zwiększyć zasięg rażenia pocisku, odpalając go z dużej wysokości. Według producenta pocisk ma poruszać się z prędkością około 3400 metrów na sekundę. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony, rakieta ma służyć do zwalczania grup lotniskowców, baz wojskowych, obiektów przemysłowych czy ośrodków dowodzenia.

Czym jest broń hipersoniczna. Czy to rewolucja?

Władimir Putin wielokrotnie podkreślał, że pociski "Kindżał" czy "Cyrkon" są "jedyne na świecie" i są "dumą Rosji". Nad pociskami hipersonicznymi pracują nadal Stany Zjednoczone, a Chiny testują pierwsze takie rakiety. Kim Dzong Un z Korei Północnej twierdzi natomiast, że jego kraj ma już taką broń.