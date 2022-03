Wojna w Ukrainie. Biden ostrzega Chiny, Rosjanie wciąż prowadzą ostrzał Mariupola [PODSUMOWANIE]

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

>>> David Cameron, były premier Wielkiej Brytanii, jedzie do Polski. Z wolontariuszami przygotował ciężarówkę pełną środków higienicznych i ciepłych ubrań dla uchodźców z Ukrainy. "Jestem w drodze do Polski, dokąd jadę z dwoma kolegami z Chippy Larder, by przekazać naszą pomoc do Czerwonego Krzyża. To będzie długa jazda, ale będę Was informował po drodze" - napisał.

>>> Rosyjskie wojsko wciąż atakuje Mariupol. Mimo ostrzału, spod gruzów zbombardowanego teatru udało się uratować 130 osób. W schronie nadal przebywają setki osób. - Rosjanie używają każdego rodzaju broni. Jest czarno od dymu, wokół leżą ciała, których nikt nie zabiera - relacjonowała kobieta, której udało się uciec do Lwowa.

>>> W piątek wczesnym rankiem w mediach pojawiły się informacje o wybuchach we Lwowie. Wcześniej w mieście rozbrzmiały syreny. Mieszkańcy musieli ewakuować się do schronów. Ostrzelano m.in. lotnicze zakłady naprawcze oraz obiekty znajdujące się w pobliżu lotniska. Mer Lwowa poinformował, że nie ma żadnych ofiar.

>>> Na Rynku we Lwowie stanęło 109 dziecięcych wózków - symbol 109 ukraińskich dzieci, które zostały zabite w trakcie inwazji Rosji na Ukrainę. "Nie zobaczą już tego świata, bliskich i pokoju w Ukrainie" - podkreślili organizatorzy poruszającej akcji.

>>> Grupa europejskich polityków podpisała się pod listem otwartym zaadresowanym do Norweskiego Komitetu Noblowskiego z prośbą o przedłużenie procedury nominacji do Pokojowej Nagrody Nobla. Chcą, aby możliwe było zgłoszenie kandydatury Wołodymyra Zełenskiego i narodu Ukrainy. "Uważamy, że nadszedł czas, aby pokazać narodowi tego kraju, że świat jest po ich stronie" - napisali autorzy listu.

>>> Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przez prawie dwie godziny rozmawiał w piątek z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Jak podał Biały Dom, prezydent USA "opisał konsekwencje, z którymi spotkają się Chiny, jeśli zapewnią materialne wsparcie Rosji, która przeprowadza brutalne ataki na ukraińskie miasta i ludność cywilną".

>>> W piątek Emmanuel Macron znów rozmawiał z Władimirem Putinem, ale negocjacje nie przyniosły skutku. Po rozmowie prezydentów Francji i Rosji Kreml kontynuuje propagandowy przekaz. "Siły Zbrojne Rosji robią wszystko, aby ratować życie ludności cywilnej" - podano w komunikacie.

>>> Szefowie dyplomacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Dmytro Kułeba i Antony Blinken rozmawiali o krokach, które pomogą zakończyć rosyjską inwazję na Ukrainę, a zarazem zbrodnie wojenne. "W tym celu konieczne jest dalsze wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, wywieranie większej presji na Rosję oraz wykorzystywanie wszelkich dostępnych narzędzi dyplomatycznych" - napisał Dmytro Kułeba.

>>> Andrzej Duda podpisał ustawę o obronie ojczyzny, po tym jak Senat przyjął ją jednomyślnie i bez poprawek. Wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński powiedział, że ta ustawa to pierwszy krok w budowaniu silnej armii, a teraz nadszedł czas na czyny, czyli wdrażanie jej w życie.

