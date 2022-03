Sekretarz obrony USA Lloyd Austin udzielił w piątek 18 marca wywiadu dla stacji CNN. W rozmowie z Donem Lemonem przeprowadzonej podczas wizyty w bułgarskiej stolicy Sofii szef Pentagon poinformował, że według jego wiedzy Rosjanie "nie posunęli się do przodu tak szybko, jak by sobie tego życzyli".

REKLAMA

Jak powiedział Lloyd Austin, Rosjanie "zmagali się z logistyką". Dodał także że nie widział dowodów ani na "dobre wykorzystanie wywiadu taktycznego", ani na "integrację sił powietrznych i naziemnych".

Zobacz wideo Kamala Harris: Atak na jednego członka NATO jest atakiem na wszystkich

Szef Pentagonu o błędach Rosji. "Naprawdę mieli problemy"

Od początku inwazji na Ukrainę, która rozpoczęła się prawie miesiąc temu (24 lutego), wojska rosyjskie zbombardowały i zniszczyły duże połacie miast. Najbardziej ucierpiały Mariupol i Charków, w których narasta kryzys humanitarny. Ukrainie udało się jednak zapobiec zajęciu przez Rosję dużych obszarów kraju, w tym stolicy Kijowa

- Myślę, że [Rosja - przyp red] sądziła, że szybko, bardzo szybko przejmie stolicę. Nie była jednak w stanie tego zrobić - powiedział szef Pentagonu. Jak dodał: - Jest wiele rzeczy, które spodziewaliśmy się zobaczyć, a których po prostu nie widzieliśmy. A Rosjanie naprawdę mieli pewne problemy. Tak więc wiele z ich założeń nie okazało się prawdą, gdy weszli w tę walkę.

W obliczu zaciekłego oporu ukraińskiego wobec inwazji Rosja również boryka się z niskim morale żołnierzy i stara się uzupełnić zapasy tysięcy żołnierzy w kraju, powiedzieli w tym tygodniu przedstawiciele USA i NATO CNN.

Więcej najnowszych informacji na temat wojny w Ukrainie na stronie głównej Gazeta.pl

Co zrobią Chiny? Szef Pentagonu: Wyraziliśmy się jasno

Austin został również zapytany o stanowisko Chin w sprawie wojny. Jak donosił wcześniej w tym tygodniu "Financial Times", Rosja poprosiła Chiny o wsparcie wojskowe i pomoc gospodarczą. Zarówno Rosja, jak i Pekin zaprzeczyły, by takie prośby się pojawiły.

W piątek prezydent Joe Biden starał się odwieść prezydenta Chin Xi Jinpinga od pomocy Rosji. Podczas blisko dwugodzinnej wideorozmowy ostrzegał o "implikacjach i konsekwencjach", jakie może nieść ze sobą pomoc Rosji.

Austin powiedział CNN, że "trudno powiedzieć", co finalnie zrobią Chiny.

- Mam nadzieję, że Chiny nie poprą tego nikczemnego aktu Putina. Mam nadzieję, że uznają potrzebę poszanowania suwerennego terytorium - powiedział CNN. Jak jednak dodał "wyraziliśmy się jasno, że jeśli to zrobią, my ocenimy to jako zły wybór".

Lloyd Austin: Stany Zjednoczone zrobią wszystko, co w ich mocy

Wcześniej Stany Zjednoczone poinformowały, że zapewniły Ukrainie pomoc finansową i wojskową w walce z Rosją - w tym dodatkowe 800 milionów dolarów na pomoc w zakresie bezpieczeństwa. Powstrzymały się jednak od pomocy we wprowadzeniu strefy zakazu lotów nad Ukrainą, ponieważ starają się unikać bezpośredniego zaangażowania w konflikt. Austin przekazał CNN, że Biden "bardzo jasno powiedział, że nasi żołnierze nie będą zaangażowani w walkę z Rosją na Ukrainie".

Sekretarz obrony powiedział, że wprowadzenie przez USA strefy zakazu lotów wymagałoby kontrolowania nieba, angażowania rosyjskich samolotów i niszczenia systemów lotniczych na Ukrainie, Białorusi i Rosji.

- To by oznaczało, że walczymy z Rosją - dwa kraje zasilane energią jądrową, których nikt nie chce oglądać w konflikcie. To nie jest dobre dla regionu. To nie jest dobre dla świata - powiedział szef Pentagonu. Jak jednak dodał, "Stany Zjednoczone zrobią wszystko, co w ich mocy, by obronić każdy centymetr terytorium NATO".

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl