Norwegia. Rozbił się amerykański samolot wojskowy. Brał udział w ćwiczeniach NATO

Amerykański samolot wojskowy z czterema osobami na pokładzie rozbił się w północnej Norwegii - podaje Agencja Reutera. Poinformowały o tym Połączone Centra Koordynacji Ratownictwa (JRCC) w Norwegii.

Norwegia. Rozbił się amerykański samolot. Brał udział w ćwiczeniach NATO "Cold Response 2022"

Norweskie Siły Zbrojne przekazały w komunikacie, że w zdarzeniu wziął udział Bell Boeing V-22 Osprey Tilt-Rotor eksploatowany przez Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Maszyna zniknęła z radarów, gdy wracała z misji szkoleniowej około godziny 18:26 czasu środkowoeuropejskiego. Samolot brał udział w ćwiczeniach NATO "Cold Response 2022".

Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa, w której biorą udział także maszyny wojskowe. W związku z trudną pogodą obecnie możliwa jest jedynie obserwacja z powietrza - warunki nie pozwalają zejść w teren.

Jak poinformował Agencję Reutera rzecznik JRCC, los czterech osób, które w momencie katastrofy znajdowały się na pokładzie samolotu, nie jest na razie znany.

Manewry "Cold Response 2022" - ćwiczenia obronne NATO w Norwegii

Manewry obronne pod nazwą "Cold Response 2022" rozpoczęły się w Norwegii 14 marca. "Manewry, w których biorą udział kraje członkowskie NATO, zakończą się 1 kwietnia" - poinformował rzecznik prasowy norweskiego dowództwa wojskowego. Ćwiczenia odbywają się kilkaset kilometrów od granicy z Rosją.

Jak informuje Deutsche Welle, "główne ćwiczenia w tym tygodniu będą miały miejsce na morzu i w powietrzu. [...] Duże ilości sprzętu z różnych państw NATO dotarły do Norwegii już w zeszłym tygodniu".

Manewry obronne "Cold Response" odbywają się cyklicznie co dwa lata, począwszy od 2006 roku. Biorą w nich udział zarówno żołnierze z państw członkowskich, jak i z państw partnerskich NATO. Ćwiczenie zaplanowano na marzec i kwiecień 2022 r. Prowadzi je norweska kwatera główna. Pierwsze wojska alianckie przybyły do Norwegii jesienią i zimą na przełomie lat 2021 i 2022, by trenować i przygotowywać się do ćwiczeń.

Manewry prowadzone są głównie w południowo-wschodniej, środkowej i północnej Norwegii. Według stanu na marzec 2022 r. w ćwiczeniach bierze udział około 30 000 żołnierzy z 27 krajów. To o 5000 żołnierzy mniej niż oczekiwano, jednak wynika to z obecnej sytuacji w Europie, tj. wojny, która toczy się w Ukrainie.

Jak zapewniał szef dowództwa operacyjnego norweskich sił zbrojnych, generał Yngve Odlo, cytowany przez Deutsche Welle, manewry "Cold Response" to ćwiczenia obronne. - To nie jest operacja wojskowa z celem ofensywnym - wyjaśnił.

Jak czytamy na stronie NATO: "Tegoroczne ćwiczenia zostały ogłoszone ponad osiem miesięcy temu. Nie są powiązane z niesprowokowaną i nieuzasadnioną inwazją Rosji na Ukrainę, na którą NATO odpowiada środkami zapobiegawczymi, proporcjonalnymi i nieeskalacyjnymi". Rosja została zaproszona w charakterze obserwatora, jednak odmówiła udziału.