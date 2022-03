David Cameron jedzie do Polski. Były premier Wielkiej Brytanii wiezie dary dla uchodźców z Ukrainy

Zobacz wideo Wywiad z merem Melitopola. Czy był torturowany?

"Jestem w drodze do Polski, dokąd jadę z dwoma kolegami z Chippy Larder, by przekazać naszą pomoc do Czerwonego Krzyża. To będzie długa jazda, ale będę Was informował po drodze" - napisał David Cameron w piątek po południu na Facebooku. Były premier Wielkiej Brytanii dołączył do wpisu zdjęcie, na którym siedzi za kierownicą ciężarówki.

Wcześniej Cameron wyjaśnił, że Chippy Larder to lokalna społeczna inicjatywa, która na co dzień niesie pomoc rodzinom o niskich dochodach. Wolontariusze dostarczają im nadwyżkę jedzenia z supermarketów, jednocześnie zapobiegając marnowaniu żywności. Były brytyjski premier pochwalił się, że w trakcie lockdownu aktywiści wykonali tysiące takich dostaw. Teraz postanowili pomóc uchodźcom, którzy licznie przyjeżdżają do Polski z pogrążonej w wojnie Ukrainy.

David Cameron: Brytyjczycy okazali Ukraińcom fenomenalną hojność

"W ostatnich tygodniach apelowaliśmy o rzeczy, których potrzebują uchodźcy z Ukrainy, gdy przybywają do Polski. Odzew był niesamowity" - stwierdził Cameron. Pokazał nagrania worków i palet przygotowanej do transportu pomocy dla Ukraińców. Dodał, że wolontariusze z Chippy Larder załadowali do ciężarówki głównie pieluchy, środki higieniczne, ciepłe ubrania i apteczki. Były premier podziękował Brytyjczykom za "fenomenalną hojność i chęć pomocy bliźnim".

Zaangażowanie Brytyjczyków pochwalił także ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, Wadym Prystajko. Przyznał, że "pieniądze są łatwiejsze do ulokowania" i transportu niż pomoc rzeczowa. - Jeśli możesz, po prostu przekaż parę funtów, zamiast przynosić kolejne rzeczy - stwierdził dyplomata, cytowany przez BBC.