Pokojowa Nagroda Nobla dla Wołodymyra Zełenskiego i narodu ukraińskiego? "Świat jest po ich stronie"

Grupa 36 polityków z Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji, Estonii, Bułgarii, Rumunii i Słowacji podpisała list otwarty z apelem o przedłużenie procedury nominacji do Pokojowej Nagrody Nobla do 31 marca. W ten sposób zaapelowali o to, aby umożliwić zgłoszenia kandydatury prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i narodu ukraińskiemu - podała agencja Ukrinform.

"Uważamy, że nadszedł czas, aby pokazać narodowi tego kraju, że świat jest po ich stronie, dlatego prosimy komitet Pokojowej Nagrody Nobla o ponowne otwarcie zamkniętej 31 stycznia procedury składania kandydatur do tej nagrody i przedłużenie jej do 31 marca, co pozwoliłoby na nominację prezydenta Zełenskiego" - czytamy w liście.

Apel mogą podpisać przywódcy polityczni na całym świecie do 30 marca.

Nobel dla Wołodymyra Zełenskiego i jego narodu? "Stawiają opór siłom autorytaryzmu"

Zdaniem ekspertów prośba o naruszenie procedury nominacyjnej to przypadek bez precedensu w historii Nagrody Nobla. Zwracają jednak uwagę na to, że bestialski atak Rosji na Ukrainę również do takich się zalicza.

"Świat jest zszokowany obrazami wojny na Ukrainie. […] Jesteśmy świadkami odwagi narodu ukraińskiego, który przeciwstawił się wojnie prowadzonej przeciwko niemu przez Federację Rosyjską. […] Ludzie w całej Ukrainie powstają, by stawić opór siłom autorytaryzmu. Nasze słowa współczucia i wsparcia z trudem oddają sprawiedliwość ich poświęceniu na rzecz praw człowieka i pokoju" - argumentują politycy w liście.

Warto przypomnieć, że laureatami Pokojowej Nagrody Nobla 2021 są dziennikarze: Maria Ressa i Dmitrij Muratow. Zostali wyróżnieni za ''wysiłki na rzecz ochrony wolności słowa, która jest warunkiem demokracji i trwałego pokoju''.

