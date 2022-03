Pomimo embarga 10 państw UE sprzedawało Rosji broń po 2014 roku. "Przepływ resztkowy"

W czwartek 24 lutego rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę. Żołnierze uderzyli zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Ukraińska armia stawia twardy opór, ale sytuacja zmienia się z minuty na minutę. Na stronie głównej Gazeta.pl prowadzimy relację na żywo.

REKLAMA

Zobacz wideo

Bomby, rakiety, pociski, myśliwce, karabiny, pojazdy lądowe i statki - to tylko część sprzętu, który Rosja kupiła w Unii Europejskiej po 2014 roku, a który obecnie może wykorzystywać podczas wojny w Ukrainie. Dziennikarze Investigate Europe przeanalizowali dane udostępnione przez działającą przy UE Grupę Roboczą ds. Nieproliferacji i Wywozu Broni (COARM). W jej ramach państwa członkowskie współpracują na rzecz nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i na rzecz rozbrojenia, zajmują się też kwestią kontroli wywozu broni konwencjonalnej.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Rosja kupowała broń w UE

Oficjalne rejestry sprzedaży broni prowadzone przez COARM wykazują, że pomiędzy 2015 a 2020 rokiem co najmniej 10 państw członkowskich Unii Europejskiej wyeksportowało do Rosji broń wartą 346 mln euro. W tej grupie są: Francja, Niemcy, Włochy, Austria, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Finlandia, Słowacja i Hiszpania.

Niemiecka prasa: Zełenski wygarnął w Bundestagu jak nikt

Analiza Investigate Europe wykazuje, że w tym celu wykorzystano różne kruczki prawne, embargo bowiem nie obowiązywało w przypadku umów podpisanych przed 1 sierpnia 2014 roku oraz umów pomocniczych podpisanych w celu wypełnienia tych kontraktów. I tak czołowym dostawcą broni była Francja, która sprzedała na rosyjski rynek uzbrojenie warte 152 mln euro - były to bomby, rakiety, torpedy, pociski, ładunki wybuchowe, a także kamery termowizyjne, systemy nawigacyjne, detektory podczerwieni dla myśliwców i śmigłowców.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl

Sprzęt wyprodukowała firma Safran and Thales, której głównym udziałowcem jest francuski rząd. Przedstawiciel francuskiego ministerstwa obrony miał zapewnić portal Investigate Europe, że sprzęt sprzedawany do Rosji w ciągu ostatnich pięciu lat to "resztkowy przepływ" wynikający ze starych zobowiązań.

Na drugim miejscu znalazły się Niemcy z wpływami z transakcji w wysokości 121 797 134 euro. Sprzedawano głównie lodołamacze, ale też karabiny i pojazdy obronne. Niemiecki rząd nie skomentował sprawy. Włochy sprzedały Rosjanom sprzęt za 22,5 mln euro: były to m.in. pojazdy bojowe Lynce produkowane przez IVECO.

Kuriozalna "humanitarna" rezolucja Rosji w ONZ. "Proszę przestać manipulować"

Widziano je na ukraińskim froncie - autorzy opracowania podkreślają, że sprawa jest o tyle niejednoznaczna, że pojazdy zostały złożone w jednej z trzech rosyjskich fabryk firmy, ale z włoskich części. Poza tym sprzedano też pociski, pistolety, amunicję i inne akcesoria, częściowo na rynek cywilny - korzystają z nich prywatne firmy ochroniarskie, organizacje paramilitarne i specjalne państwowe agencje.

Z Czech do Rosji trafiły przykładowo myśliwce, lekkie pojazdy, silniki do myśliwców i wyposażenie lotnicze. Austria sprzedawała broń gładkolufową o kalibrze mniejszym niż 20 mm, broń automatyczną o kalibrze 12,7 mm, urządzenia do nabijania amunicji i zapalników, a także specjalnie zaprojektowane elementy. Bułgaria sprzedawała okręty wojenne oraz łodzie podwodne, specjalny sprzęt morski, akcesoria i komponenty do statków. Co ciekawe, po rosyjskiej aneksji Krymu, Rosja ciągle była drugim największym odbiorcą broni produkowanej w Ukrainie.