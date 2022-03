Wojna w Ukrainie. Media: Nie żyje syn przyjaciela Władimira Putina Georgij Dudorow

Wojna w Ukrainie wciąż trwa, a straty dotyczą również wysokich rangą wojskowych. Jak czytamy w komunikacie opublikowanym w środę 16 marca na Telegramie przez rosyjski "Varlamov News", nie żyje 23-letni Georgij Dudorow.

Wojna w Ukrainie. Nie żyje Georgij Dudorow

Georgij Dudorow brał udział w rosyjskim ataku na Ukrainę. Z informacji rosyjskich mediów wynika, że pełnił funkcję zastępcy dowódcy kompanii rozpoznawczej 137. pułku 106. Dywizji Powietrznodesantowej Gwardii Tulskiej. Był synem gubernatora Nienieckiego Okręgu Autonomicznego Federacji Rosyjskiej Alexandera Dudorowa - przyjaciela Władimira Putina, którego poznał w czasie służby w KGB.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej poinformował, że zginął po ostrzale artyleryjskim kolumny, w której się znajdował. Miała ona wpaść w zasadzkę. Jak przekazały rosyjskie służby w komunikacie, Dudorow miał zostać pośmiertnie odznaczony przez Aleksandra Bastrykina medalem męstwa i odwagi i stwierdzono, że "w obliczu niebezpieczeństwa honorowo wypełnił swój obowiązek wojskowy wobec ojczyzny, odnosząc śmiertelne rany".

Według najnowszej informacji operacyjnej Rosjanie ponoszą duże straty w ludziach. Także z powodu rzekomych przypadków samookaleczenia, których mają dokonywać, aby uniknąć walki. Jak podaje "New York Times", z szacunków wywiadu wynika, że w Ukrainie zginęło ponad 7 tys. żołnierzy Władimira Putina, czyli więcej niż amerykańskich żołnierzy podczas wojen w Afganistanie i Iraku, które trwały 20 lat. "Jest to oszałamiająca liczba osiągnięta w ciągu zaledwie trzech tygodni walk, co ma wpływ na skuteczność bojową jednostek rosyjskich" - czytamy w artykule.

