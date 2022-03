Wojna w Ukrainie. Rosjanie wciąż atakują cywilów, Macron nie wyklucza wizyty w Kijowie [PODSUMOWANIE DNIA]

>> Wołodymyr Zełenski zaapelował do obywateli innych państw, których próbuje werbować Rosja, aby nie przyłączali się do inwazji. Nawiązał tym samym do informacji, według których Rosja ma sprowadzać do Ukrainy między innymi obywateli Syrii.

>> Kuriozalne tłumaczenie ambasadora Rosji przy ONZ z ataku na teatr w Mariupolu. - Teatr nie został zbombardowany przez Rosję - powiedział, szerząc kremlowską propagandę. Przypomnijmy, budynek ten służył za schron dla setek mieszkańców, którzy stracili swoje domy wskutek rosyjskiej agresji. Rada Najwyższa Ukrainy poinformowała dziś, że Rosjanie otworzyli ogień podczas akcji ratunkowej.

>> Serhij Kysłyca, ambasador Ukrainy przy ONZ, stwierdził, że "dzieci są świadomym celem" Rosjan. - Wczoraj zbombardowano teatr w Mariupolu, w których schroniły się także dzieci. Pomimo ogromnych napisów "dzieci" zrzucili bomby. Budynek został całkowicie zniszczony, ale na szczęście schron wytrzymał i nie stał się masowym grobem, jak zapewne przewidywał to plan Putina - podkreślił.

>> Rosja nie zwróciła się jeszcze do Ukrainy o przekazanie ciał i szczątków jej żołnierzy - mówi Iryna Wereszczuk. Strona ukraińska poinformowała Międzynarodowy Czerwony Krzyż, że "zaprosiła Rosję do okazania szacunku poległym żołnierzom i rozpoczęcia negocjacji w celu usunięcia ich ciał z Ukrainy".

>> Łącznie 3 810 osób udało się w czwartek ewakuować z ukraińskich miast przez osiem korytarzy humanitarnych. Dostarczono 40 ton pomocy - żywności i leków. Jak poinformowała wicepremierka Ukrainy Iryna Wereszczuk, około 2 tys. osób opuściło oblegany i ostrzeliwany przez Rosjan Mariupol.

>> Ukraińcy żegnają swoich bohaterów poległych w walkach. W sieci pojawiły się nagrania oraz zdjęcia dokumentujące, jak rodacy oddają cześć zmarłym za ojczyznę żołnierzom.

>> Pentagon informuje, że w ciągu 3 tygodni inwazji na Ukrainę, Rosja wystrzeliła już ponad 1000 rakiet. Jak dodał wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu, Kijów jest pod coraz większym ostrzałem, choć Rosjanie nie poczynili znaczących postępów, mimo że ściągnęto w pobliże stolicy artylerię.

>> Prezydent Francji Emmanuel Macron nie wyklucza, że złoży wizytę w Kijowie, ale zamierza zrobić to w odpowiednim momencie. Na przedwyborczej konferencji zaapelował do europejskich przywódców, by więcej inwestowali w obronę. Zapowiedział, że w przypadku reelekcji do 2025 roku zwiększy roczne wydatki na armię swojego kraju o 10 mld euro.

>> "Uważamy, że w szczególności Chiny mają obowiązek wykorzystać swoje wpływy na prezydenta Putina i bronić międzynarodowych reguł i zasad, które deklaruje, że popierają" - ocenił w czwartek Antony Blinken.

>> Rosyjskie wojsko wciąż atakuje cywilów - wynika z informacji podawanych przez ukraińskie władze i służby mundurowe z Kijowa, Czernichowa i Ługańska. W jednej z podkijowskich wsi zginęło w czwartek dwuletnie dziecko,

>> Władimir Putin obawia się o swoje życie. Spodziewa się prób otrucia go, dlatego "wymienił" ok. 1000 bliskich współpracowników na nowe osoby - wynika z ustaleń dziennikarza "The Daily Beast".

>> Pomysł dotyczący "misji pokojowej NATO lub szerszego układu międzynarodowego" w Ukrainie nie spotkał się z przychylnością kolejnego międzynarodowego polityka. Zdaniem przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela taka decyja mogłaby poskutkować "początkiem III wojny światowej".

>> Polski dezerter, który w połowie grudnia przerwał służbę na granicy polsko-białoruskiej i uciekł na Białoruś, został znaleziony martwy - podała w czwartek BelTA, białoruska państwowa agencja informacyjna.

>> Dmitrij Miedwiediew opublikował kontrowersyjny post na Telegramie. Były prezydent Rosji napisał w nim, że "USA podsycało 'obrzydliwą' rusofobię, próbując zmusić Rosję do rzucenia na kolana".

>> Wołodymyr Zełenski w czwartek przemawiał w Bundestagiem. Prezydent Ukrainy zwrócił się do kanclerza Niemiec Olafa Scholza. - Zniszcz ten mur - apelował prezydent Ukrainy.

