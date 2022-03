Wojna w Ukrainie. Rosja ściąga najemników z Syrii. Zełenski: To będzie najgorsza decyzja w waszym życiu

W nocnym przemówieniu ukraiński prezydent podsumował 22. dzień wojny. "Mamy informacje, że rosyjska armia rekrutuje najemników z innych krajów, próbując podstępnie zwerbować jak najwięcej młodych ludzi do służby wojskowej" - powiedział Wołodymyr Zełenski. "Przestrzegamy tych, którzy przyłączą się do okupanta na naszej ukraińskiej ziemi: to będzie najgorsza decyzja w waszym życiu" - dodał. "Lepsze długie życie niż te grosze, które wam proponują" - zaznaczył prezydent Ukrainy.

Zobacz wideo Prezydent Zełenski odwiedził w szpitalu rannych z obwodu kijowskiego

Wołodymyr Zełenski poinformował, że do niewoli trafiają nowi rosyjscy poborowi. "Wśród nich są tacy, którzy odmawiają powrotu do Rosji. A jest wielu, którzy nawet nie wspominają o Rosji" - powiedział ukraiński prezydent. Dodał, że do wielu domów jeńców dotarły fałszywe informacje o ich śmierci.

"Rosjanie, którzy mnie słyszycie, mówcie o tym. Każda matka, która wie, że jej syna skierowali na wojnę na Ukrainę, powinna sprawdzić, gdzie przebywa jej syn" - powiedział prezydent Ukrainy.

Zełenski: Nie chcieliśmy tej wojny

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że rodzice, którzy nie wiedzą, co się stało z ich dziećmi, mogą znaleźć w internecie numery telefoniczne i połączyć się z ukraińską infolinią. Zwracając się do obywateli Rosji, powtórzył, ze Ukraina nie chciała tej wojny.

"Myśmy nie liczyli na tysiące wziętych do niewoli. Nam nie potrzeba 13 tysięcy, a może i więcej zabitych rosyjskich żołnierzy. Nie potrzeba. Nie chcieliśmy tej wojny. Chcemy tylko pokoju. I chcemy, żebyście kochali swoje dzieci bardziej, niż boicie się swojej władzy"

- stwierdził ukraiński prezydent.

Tymczasem w ciągu ostatnich 24 godzin Ukraińskie Siły Obrony Powietrznej zniszczyły 14 wrogich celów - poinformowało ich dowództwo. Wśród nich są przynajmniej dwa rosyjskie myśliwce i kilka innych samolotów, których charakterystyki są ustalane. Zestrzelone zostały również trzy drony, trzy pociski manewrujące i jeden helikopter. Rzecznik dowództwa Sił Powietrznych Jurij Ihnat poinformował, że ukraińskie myśliwce stoczyły minionej doby kilka bitew - strąciły myśliwiec i samolot szturmowy, a bombowce i samoloty szturmowe Sił Powietrznych zadały ciężkie ciosy kolumnom pojazdów opancerzonych i pojazdów wspierających wojska najeźdźców. Siły rakietowe informują o zestrzeleniu kolejnych pięciu samolotów. Zniszczono trzy drony, trzy rakiety manewrujące. "Bijemy wroga razem, razem, aż do zwycięstwa" - stwierdził Jurij Ihnat.

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego na rozkaz prezydenta Władimira Putina. W Ukrainie wprowadzono stan wojenny i ogłoszono powszechną mobilizację.

