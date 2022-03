Prezydent Francji Emmanuel Macron nie wyklucza, że złoży wizytę w Kijowie, ale zamierza zrobić to w odpowiednim momencie. Na przedwyborczej konferencji zaapelował do europejskich przywódców, by więcej inwestowali w obronę. Zapowiedział, że w przypadku reelekcji do 2025 roku zwiększy roczne wydatki na armię swojego kraju o 10 mld euro.

