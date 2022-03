Blinken ostrzega Chiny. "Poniosą odpowiedzialność za wszelkie działania wspierające agresję"

Podczas czwartkowego przemówienia sekretarz stanu USA Antony Blinken podkreślił, że Stany Zjednoczone zrobią wszystko, aby wspierać wysiłki dyplomatyczne Ukrainy i doprowadzić do zakończenia wojny. Przekazał także, że USA dokumentuje zbrodnie wojenne, do których dochodzi w Ukrainie. - Będziemy prowadzić śledztwo zwłaszcza, że Rosja nasiliła bombardowania. Celowe uderzanie w cywilów to zbrodnia wojenna, ciężko wyciągnąć inny wniosek - ocenił. Ostrzegł również, przed prowokacją ze strony Moskwy. - Wierzymy, że Rosja jest gotowa użyć broni chemicznej, a następnie oskarżyć o to Ukrainę - powiedział Blinken.

Antony Blinken: Chiny mają obowiązek wykorzystać swoje wpływy na prezydenta Putina i bronić międzynarodowych reguł

Blinken wypowiedział się na temat reakcji Chin w sprawie wojny w Ukrainie. Uważa, że Pekin powinien wywrzeć wpływ na Władimira Putina i skłonić go do zakończenia wojny. - Nadal wzywamy wszystkie narody, zwłaszcza te, które mają bezpośredni wpływ na Rosję, aby użyły wszelkich środków, jakie mają, aby zmusić Moskwę do zakończenia tej wojny. Uważamy, że w szczególności Chiny mają obowiązek wykorzystać swoje wpływy na prezydenta Putina i bronić międzynarodowych reguł i zasad, które deklaruje, że popierają - powiedział w czwartek Antony Blinken.

Blinken ocenił, że "Chiny idą w przeciwnym kierunku, odmawiając potępienia tej agresji, jednocześnie starając się przedstawiać siebie jako neutralnego arbitra". Sekretarz stanu dodał, że obawia się, że Pekin rozważa "bezpośrednią pomoc Rosji dostarczając jej sprzętu wojskowego do wykorzystania w Ukrainie". Dodał, że Chiny poniosą odpowiedzialność za wszelkie działania wspierające agresję.

Prezydent Joe Biden porozmawia z przywódcą Chin Xi Jinpingiem

Sekretarz stanu odniósł się także do piątkowego spotkania Joe Bidena z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. - Prezydent Biden będzie jutro rozmawiał z prezydentem Xi i wyjaśni, że Chiny poniosą odpowiedzialność za wszelkie działania, które podejmą, aby wesprzeć rosyjską agresję - powiedział. I dodał, że Stany Zjednoczone wyciągną wówczas konsekwencje wobec Chin.

W piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden porozmawia z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. "Dwóch liderów będzie dyskutować o konkurencyjności między naszymi krajami, a także o rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie i o innych sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania" - przekazała podczas czwartkowego spotkania z mediami rzeczniczka rządu Jen Psaki, cytowana przez agencję Reutera.

Antony Blinken przypomniał także, że Joe Biden zapowiedział w środę przekazanie miliarda dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy, w którą wchodzi uzbrojenie: dziewięć tysięcy sztuk broni przeciwpancernej, siedem tysięcy sztuk broni lekkiej, w tym karabinów maszynowych i 20 milionów sztuk amunicji oraz 800 systemów broni przeciwlotniczej - podaje Informacyjna Agencja Radiowa.

