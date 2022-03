Misja pokojowa NATO w Ukrainie? Szef Rady Europejskiej: Byłoby to początkiem III wojny światowej

Zobacz wideo Kamiński o pomyśle misji pokojowej NATO: Orban powiedział, że lewica chce nas wciągnąć w wojnę z Rosją

W środę 16 marca premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jarosław Kaczyński wrócili z Kijowa do Polski. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim mówił o konieczności misji pokojowej NATO w Ukrainie. Pomysł ten nie spodobał się m.in. szefowi NATO Jensowi Stoltenbergowi, a także kanclerzowi Niemiec Olafowi Scholzowi. Teraz głos zabrał także przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Pomysł misji pokojowej NATO w Ukrainie. Charles Michel: Byłoby to początkiem III wojny światowej

W rozmowie z RMF FM Charles Michel został zapytany przez Krzysztofa Berendę o pomysł wysłania do Ukrainy misji pokojowej NATO. - Najważniejsze to doprowadzić do zawieszenia ognia i rozpoczęcia procesu pokojowego. Nie możemy eskalować konfliktu i rozciągać go w czasie - odpowiedział przewodniczący Rady Europejskiej. - To bardzo trudna debata, która czeka teraz Sojusz Północnoatlantycki. Poczekajmy na efekty bezpośrednich rozmów między Ukrainą i Rosją. Zobaczymy, czy jest szansa na pokój. Mam nadzieję, że to nastąpi - podkreślił, dodając, że Unia Europejska liczy, że wprowadzone sankcje wobec Rosji wpłyną na zachowanie Kremla.

- Gdybyśmy tam wysłali żołnierzy państw NATO, to byłoby to początkiem III wojny światowej. A tego nie chcemy - zaznaczył Michel, dodając, że Unii Europejskiej zależy na zatrzymaniu wojny i rozpoczęciu "uczciwego procesu pokojowego", co jednak jest "ekstremalnie trudne". - Musimy negocjować z kimś, kto zaczął okrutną wojnę przeciwko Ukrainie - podkreślił.

Wojna w Ukrainie. Kaczyński o "misji pokojowej NATO"

- Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO lub szerszego układu międzynarodowego, ale taka misja, która będzie działała na terenie Ukrainy i która będzie w stanie się obronić. To jest w tej chwili coś, czego Ukraina, Europa i cały demokratyczny świat najbardziej potrzebuje - mówił Kaczyński we wtorek 15 marca podczas konferencji z Wołodymyrem Zełenskim.d

Pomysł prezesa PiS nie spodobał się Jensowi Stoltenbergowi. - Wspieramy każdy proces pokojowy, wzywamy Putina do wycofania rosyjskich wojsk z Ukrainy, ale nie planujemy wysłania natowskich żołnierzy do Ukrainy - zaznaczył szef NATO. Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price uznał natomiast, że wysłanie do Ukrainy amerykańskich żołnierzy tylko "przedłużyłoby konflikt" i mogłoby przekształcić się "w coś zdecydowanie poważniejszego". Propozycję Kaczyńskiego odrzucił także kanclerz Niemiec.

