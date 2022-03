Hiszpania. Saharyjski pył pokrył ośrodek narciarski. Narciarze szusowali po piasku [WIDEO]

Zobacz wideo Saharyjski pył nad Polską

W poniedziałek 14 marca burza Celia przywiała pył znad Sahary na południe Hiszpanii. Dzień później piasek pojawił się na ulicach Szwajcarii i Niemiec. W mediach społecznościowych natomiast udostępniono zdjęcia i nagrania z hiszpańskich ośrodków narciarskich. Jak widać, narciarze skorzystali z tego wyjątkowego zjawiska.

Hiszpania. Saharyjski płyn pokrył śnieg w ośrodkach narciarskich

"Pył z Sahary pokrył wczoraj [16 marca - red.] ten hiszpański ośrodek narciarski, co ilustruje znaczenie Afryki Północnej dla reszty świata" - napisała jedna z użytkowniczek Twittera, dołączając nagranie, na którym widać narciarza szusującego po górze piasku.

Podobnych nagrań w sieci znaleźć można więcej. Profil FA Weather opublikował na YouTubie wideo z 15 marca, na którym widać dziesiątki narciarzy zjeżdżających po zboczach Sierry Nevady.

- Zjawisko pogodowe kalima przyniosło ze sobą piasek Sahary na południe Hiszpanii. [...] Śnieg przybrał odcień ciemnopomarańczowy - mówi głos z offu na nagraniu FA Weather. Jak słyszymy, pomarańczowym pyłem pokryte zostały obszary na południu Hiszpanii.

Kalima - co to za zjawisko pogodowe?

Kalima to zjawisko pogodowe związane z burzami piaskowymi nad Saharą. Burze transportują pyły, które następnie osiadają na ulicach, domach i samochodach - głównie w rejonach Wysp Kanaryjskich, jednak zdarza się, że zjawisko to dociera także do krajów południowej Europy. Pył utrudnia widoczność, a u niektórych osób może powodować także problemy alergiczne. Zdarza się także występowanie czerwonych deszczy.

Pył znad Sahary w Hiszpanii, Niemczech i Szwajcarii [ZDJĘCIA]