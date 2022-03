Polski dezerter Emil C. nie żyje. Informację podał Komitet Śledczy Białorusi

Zobacz wideo Jan Piekło: Żądania Rosji są kompletnie absurdalne

Wiadomość o śmierci Emila C. podał też m.in. białoruski niezależny dziennikarz Tadeusz Giczan.

Według białoruskiego Komitetu Śledczego Emil C. został znaleziony powieszony w swoim mieszkaniu w Mińsku. Komitet Śledczy bierze pod uwagę wszystkie możliwe wersje zdarzenia, w tym nagły charakter śmierci

- napisał Giczan na Twitterze.

Dezercja polskiego żołnierza. Onet: Emil C. mógł szpiegować dla Białorusi

Białoruś. Polski dezerter Emil C. nie żyje. Trwa ustalanie przyczyny śmierci

- Na miejsce zdarzenia natychmiast wysłano grupę dochodzeniową. Obecnie prowadzone są oględziny, zabezpieczane są także ślady oraz przedmioty ważne dla śledztwa - poinformowały białoruskie służby, cytowane przez serwis Zerkalo. Zlecono badanie kryminalistyczne w celu ustalenia przyczyny zgonu.

Emil C. napisał list do MON. Chce wypłaty pensji i przedłużenia mu umowy

Emil C. - polski żołnierz, który zdezerterował do Białorusi

Emil C. był zawodowym żołnierzem. 16 grudnia 2021 r., w trakcie służby na polsko-białoruskiej granicy, zdezerterował z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej i uciekł na Białoruś. Przez kilka godzin MON nie potwierdzało informacji o jego ucieczce, a twierdziło jedynie, "że jest on zaginiony". Na Białorusi C. udzielił wielu wywiadów, w których oskarżał polskich żołnierzy o bezprawne działania przy ochronie granicy i brutalne traktowanie uchodźców. Mężczyzna był wcześniej karany za znęcanie się nad matką. Zatrzymano go także za jazdę po pijanemu i pod wpływem narkotyków. Za dezercję groziło mu do 10 lat pozbawienia wolności.

***

