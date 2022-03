Joe Biden porozmawia z Xi Jinpingiem. Rozmowa telefoniczna USA - Chiny zaplanowana na piątek

"Dwóch liderów będzie dyskutować o zarządzaniu konkurencją między naszymi krajami, a także o rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie i o innych sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania" - powiedziała podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami Jen Psaki, cytowana przez agencję Reutera.

Jak pisze Reuters, w poniedziałek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Białego Domu, Jake Sullivan, odbył siedmiogodzinną rozmowę z chińskim dyplomatą Yang Jiecji. Jednym z tematów rozmowy były obawy dotyczące sojuszu Chin z Rosją. Stany Zjednoczone od kilku dni wysyłają sygnały, że w razie udzielenia pomocy militarnej Rosji, Chiny także poniosą konsekwencje.

"Uważnie obserwujemy, czy Chiny lub jakikolwiek inny kraj zapewnia wsparcie - wojskowe, gospodarcze lub inne - Rosji" - powiedział wysoki rangą urzędnik administracji amerykańskiej w rozmowie z agencją Reutera.

Wojna w Ukrainie trwa. Czy Chiny pomogą Rosji?

14 marca pojawiły się doniesienia o prośbie ze strony Rosji, która miała zwrócić do Chin o wsparcie w postaci sprzętu wojskowego. Poinformował o tym "Financial Times", a Stany Zjednoczone ostrzegły po tych informacjach chińskie władze, że w przypadku wyrażenia zgody, poniosą konsekwencje takich działań. Chiny za to przekazały, że uznają te doniesienia za dezinformacje.

Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow tego samego dnia oświadczył, że "Rosja może przejąć pełną kontrolę nad głównymi ukraińskimi miastami i ma wystarczającą siłę militarną, by osiągnąć wszystkie cele bez pomocy ze strony Chin".

