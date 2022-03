Wołodymyr Zełenski przemówił w Bundestagu. Wezwał do "zburzenia muru między wolną a zniewoloną Europą"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu skierowanym do deputowanych Bundestagu, przywołując mur berliński, mówił, że przez środek Europy biegnie mur między wolnością a brakiem wolności. Zełenski wezwał kanclerza Niemiec Olafa Scholza do jego zburzenia.

Wołodymyr Zełenski w przemówieniu do Bundestagu zwrócił się do Olafa Scholza

Prezydent Ukrainy podkreślił, że mur między wolną a zniewoloną Europą rośnie z każdą spadającą bombą. - To właśnie mówię do ciebie, drogi kanclerzu Scholz: Zniszcz ten mur. Daj Niemcom rolę przywódczą, na którą zasłużyły, aby twoi potomkowie byli z ciebie dumni. Wspierajcie wolność, wspierajcie Ukrainę, zatrzymajcie tę wojnę, pomóżcie nam zatrzymać tę wojnę - zwrócił się Wołodymyr Zełenski do Olafa Scholza i niemieckich polityków. Głowa państwa Ukrainy zaapelowała także o ostrzejsze sankcje dla Rosji. - Te sankcje najwyraźniej nie wystarczyły, aby zatrzymać tę wojnę - podkreśłił.

Jego 15-minutowe wystąpienie zostało przyjęte owacją na stojąco. W porządku obrad nie przewidziano jednak oświadczenia kanclerza Olafa Scholza i debaty, o co pretensje miał Friedrich Merz, przewodniczący CDU. - Po tym wystąpieniu prezydenta Zełenskiego jest najwłaściwszy czas dokonać bilansu działań, zapytać, czy zrobiliśmy wszystko, jak trzeba, czy należy coś skorygować? Trzeba zapytać, czy stoimy, jako Republika Federalna Niemiec, we właściwym miejscu, jeśli chodzi o ten konflikt - zaznaczał niemiecki polityk.

"Jesteśmy zobowiązani do tego, by zrobić wszystko"

Katja Mast z SPD mówiła, że CDU i CSU również zgodziły się na ten porządek posiedzenia. Wskazywała, że słowa ukraińskiego prezydenta mówią same za siebie. - Podczas gdy ludzie na Ukrainie giną, jesteśmy zobowiązani do tego, by zrobić wszystko, by poprawić ich los i przyjąć uchodźców w odpowiedni sposób. O to chodzi w tej sytuacji i nad tym pracuje cały rząd oraz cała koalicja z naszym kanclerzem Scholzem - zapewniała.

Dziś po południu zaplanowane są rozmowy kanclerza Olafa Scholza z premierami krajów związkowych na temat losu ukraińskich uchodźców. Bundestag ma zająć się także kwestią opieki, rejestracji i rozmieszczeniem uchodźców. Deputowani CDU/CSU zarzucają minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser, że zbyt mało uwagi poświęca odpowiedniej koordynacji w tej kwestii. Według Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od początku wojny na Ukrainie, w Niemczech zarejestrowano prawie 175 tys. uchodźców.

