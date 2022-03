Nazanin Zaghari-Ratcliffe wylądowała w Wielkiej Brytanii. Była więziona w Iranie przez sześć lat

Zaghari-Ratcliff, pracowniczka Thomson Reuters Foundation, została zatrzymana w 2016 roku, gdy próbowała wrócić z odwiedzin u rodziny w Iranie. Kobietę uwięziono pod zarzutem szpiegostwa i spiskowania w celu obalenia irańskiego rządu. Skazano ją wtedy na pięć lat więzienia. W kwietniu ubiegłego roku została skazana na kolejny rok i dostała roczny zakaz podróżowania.

Razem z Zaghari-Ratcliff został zwolniony Anoosheh Ashoori, który także przyleciał w czwartek do Wielkiej Brytanii oraz biznesmen Morad Tahbaz posiadający obywatelstwa Irańskie, Amerykańskie i Brytyjskie, który pozostał w Iranie. Ashoori został aresztowany w 2017 roku i skazany na 12 lat więzienia za szpiegostwo. Tahbaza wtrącono do więzienia rok później i skazano na 10 lat za współpracę z rządem Stanów Zjednoczonych.

Nazanin Zaghari-Ratcliff. Sześć lat w Iranie

Sprawa Nazanin Zaghari-Ratcliff odbiła się szerokim echem w mediach brytyjskich, m.in. za sprawą jej męża, który zaprzeczał wszystkim postawionym jej zarzutom. Pojawiły się także sugestie, że jego żona stała się dyplomatycznym pionkiem w brytyjsko-irańskich rozgrywkach.

Niektóre wypowiedzi polityków mogły pogorszyć los Nazanin, jak wprowadzenie w błąd parlamentarzystów przez Borisa Johnsona, który, według Financial Timesa, powiedział, że "uczyła ludzi dziennikarstwa w Iranie". Zarówno rodzina, jak i pracodawca kobiety poświadczają, że była tam z córką na wakacjach. Kilka dni po tej wypowiedzi Zaghari-Ratcliffe usłyszała, że mogą zostać jej postawione nowe zarzuty szerzenia propagandy.

Zaległy dług

Uwolnienie Nazanin Zaghari-Ratcliff nastąpiło po długich negocjacjach brytyjsko-irańskich. Jak podaje BBC, ważne w sprawie było uregulowanie długu Wielkiej Brytanii wobec Iranu w wysokości 400 milionów funtów. Dług istnieje od lat 70. ubiegłego wieku, gdy po rewolucji irańskiej Wielka Brytania anulowała zamówienie obejmujące czołgi i pojazdy opancerzone, a Iran zażądał zwrotu pieniędzy. Zwrot długu ma nastąpić zgodnie z sankcjami nałożonymi na Iran.

- Od dłuższego czasu wiadomo, że władze irańskie, aby wywrzeć presję dyplomatyczną, kierują przeciwko obcokrajowcom fałszywe zarzuty związane z bezpieczeństwem narodowym - powiedział Sacha Deshmukh, szef brytyjskiego Amnesty International, cytowany przez Rzeczpospolitą.

Mąż Nazanin, Richard Ratcliffe powiedział w środę do dziennikarzy, że powrót Zaghari-Ratcliffe będzie oznaczał "początek nowego życia, normalnego życia" dla pary i ich córki Gabrielli, jak cytuje go Financial Times. Dodał, że "pierwszą rzeczą, jaką zawsze chciała zrobić, było to, żebym zrobił jej filiżankę herbaty".