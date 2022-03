Piotr Müller o wizycie w Kijowie: "Silny gest wobec Putina". Wiadomo, kto był jej inicjatorem

Piotr Müller w Polsat News mówił o wizycie delegacji Polski, Czech i Słowenii w Kijowie. Rzecznik rządu w rozmowie przyznał, że decyzja o wyjeździe do Kijowa nie była łatwa, ze względu na towarzyszące jej ryzyko. Ocenił jednak, że było ono konieczne "aby pokazać sytuację i dać przykład społeczności międzynarodowej".

Müller o wizycie w Kijowie: To silny gest wobec Putina

- Nie wszyscy chcą podejmować takie działania, chociaż liczę, że ten gest wykorzystają inne kraje. To silny gest wobec Putina, wywołuje też presję polityczną, aby pomagać Ukrainie - stwierdziłl Müller.

Inicjatorem wizyty delegacji Polski, Czech i Słowenii w Kijowie był premier Janez Janša. Mateusz Morawiecki po spotkaniu z prezydentem Zełenskim w Kijowie dziękował Słoweńcowi za tę inicjatywę.

- Musimy wyjść ze strefy komfortu. Jeżeli ktoś myśli, że życie w Europie będzie wyglądało tak samo, jak przed inwazją Rosji na Ukrainę, to muszę go rozczarować: nie będzie wyglądało tak samo - zapwiedział.

Stwierdził też, że prezydent Ukrainy "jest zawiedziony postawą części liderów ws. sankcji". Dotyczy to m.in. wciąż obsługującego dwa największe rosyjskie banki systemu SWIFT.

WHO potwierdziła 43 bestialskie ataki na placówki medyczne. "Niszczenie nadziei"

Na pytanie, o ryzyko związane ze "wciągnięciem" Polski w wojnę, rzecznik rządu stwierdził:

- Dużo większe ryzyko wynika z obecności wojsk rosyjskich na Ukrainie, bo one mogą przyjść do nas. [...] To cholernie naiwne, jeżeli ktoś myśli, że Władimir Putin nie może przyjść do Polski. Jeżeli wcześniej nie wystarczyło mu zajęcie części Gruzji, Krymu, później wschodniej Ukrainy... Jeżeli nie powstrzymamy teraz Putina, to nie tylko mieszkańcy Kijowa będą nosić kamizelki kuloodporne i hełmy, ale i - być może - zachodni Europejczycy - przestrzegał.

Piotr Müller był pytany przez Bogdana Rymanowskiego o słowa Kaczyńskiego. Prezes PiS w swojej wypowiedzi wspomniał o konieczności pokojowej misji NATO w Ukrainie.

Rzecznik wyjaśnił, że misja ONZ w Ukrainie jest niemożliwa, bo nie zgodzi się na nią Rosja - stały członek Rady Bezpieczeństwa organizacji.

- NATO ma inną formułę, możemy spróbować w jego ramach. Jeżeli nie, być może w inny sposób - stwierdził Piotr Müller.

Napis "dzieci" nie powstrzymał Rosji przed atakiem [PODSUMOWANIE]

