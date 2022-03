Rosyjskie okręty wojenne w pobliżu Japonii. Płyną w stronę Europy

Zdjęcia okrętów zostały opublikowane przez ministerstwo obrony Japonii na Twitterze - do tej pory zauważono łącznie cztery okręty, które w dniach 15 i 16 marca przemieściły się w stronę zachodu. Na zdjęciach widać fragmenty załadunku statków, który wygląda na wojskowe ciężarówki.

REKLAMA

"Okręt może przewozić zmobilizowane na Ukrainę wojska, wozy bojowe itp." - informuje ministerstwo. Dodano, że dalej będzie prowadzona obserwacja, a informacje na temat przemieszczania się rosyjskich okrętów wojskowych będą publikowane.

Rzecznik ministerstwa obrony zapytany, czy statki mogą kierować się na Ukrainę, odpowiedział: "Nie wiemy, dokąd zmierzają, ale jest to możliwe". Serwis Reuters dodaje także, że rosyjskie okręty zostały pierwszy raz wykryte przez patrol morski we wtorek, a ich droga była od tej pory monitorowana. Przepływanie tak blisko terytorium Japonii zostało określone jako "niezwykłe".

Zobacz wideo

USA zatwierdza nowy pakiet pomocy dla Ukrainy

W środę prezydent USA Joe Biden potwierdził nowy pakiet pomocy wojskowej o wartości miliarda dolarów dla Ukrainy. Zalicza się do niego broń przeciwlotnicza oraz drony, które mają wzmocnić siły wojskowe w walce z Rosją. Ogłoszenie tego pakietu jest odpowiedzią na kolejny apel o pomoc prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Wysoki rangą urzędnik zajmujący się sprawami obrony, powiedział w rozmowie z "The Financial Times", że o ile obraz operacyjny w Ukrainie pozostaje na razie niezmieniony, to Stany Zjednoczone dostrzegają wzmożoną aktywność w północnej części Morza Czarnego - w tym ostrzał miejscowości w pobliżu Odessy z rosyjskich okrętów wojennych.

"Ale jest jeszcze za wcześnie, by stwierdzić, czy to zapowiedź równoczesnego desantu z wody i ziemi" - powiedział urzędnik.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Od pierwszych godzin napaści giną bezbronni cywile, a Rosjanie systematycznie atakują miasta i wsie. Zniszczenia są ogromne. Z kraju ogarniętego wojną próbują się wydostać miliony uchodźców. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl