Zełenski: Rosja stała się państwem terrorystycznym. "Pęka mi serce od tego, co robią naszym ludziom"

Mija trzeci tydzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rosjanie kontynuują ostrzał miast. W środę zbombardowali teatr w Mariupolu, w którym chowali się cywile. Do tej pory nie udało się ustalić liczby ofiar ataku.

- Dla rosyjskich żołnierzy nie ma takiej zbrodni, której nie mogliby popełnić - stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym w nocy ze środy na czwartek. - W Czernihowie Rosjanie ostrzelali ludzi, którzy stali w kolejce po chleb. Zginęło dziesięć osób. W Mariupolu rosyjskie lotnictwo zrzuciło bombę na teatr w centrum miasta, gdzie schronili się cywile - wyliczał.

Wołodymyr Zełenski: Rosja to państwo terrorystyczne

- Pęka mi się serce od tego, co Rosja robi naszym ludziom. Naszemu Mariupolowi, obwodowi donieckiemu - mówił w nocnym przemówieniu Zełenski. - Nie zapomnimy żadnego człowieka, którego życie zostało odebrane przez okupanta. Nie wybaczymy żadnego człowieka, który został zabity - zapowiedział. - Ile jeszcze ludzi będzie musiało zostać zabitych, żeby liderzy NATO odpowiedzieli na nasze wezwanie, aby przekazać nam samoloty albo utworzyć strefę zakazu lotów? - pytał. - Świat musi oficjalnie powiedzieć, że Rosja stała się państwem terrorystycznym - zaapelował prezydent Ukrainy.

"Matki Rosji stracą więcej dzieci niż podczas wojny afgańskiej i czeczeńskiej razem wziętych"

Prezydent Ukrainy poinformował również o uwolnieniu mera Melitopola, Iwana Fiodorowa, który był więziony i torturowany przez pięć dni. Rosjanie chcieli, aby wyraził poparcie dla zbrodniczych działań okupanta. - Nie poddał się, wytrzymał. Skoro on wytrzymał, my też się nie poddamy - powiedział Zełenski.

Wezwał jednocześnie armię Władimira Putina do złożenia broni. - Jeśli wasza wojna, wojna z narodem ukraińskim, będzie trwała nadal, matki Rosji stracą więcej dzieci niż podczas wojny afgańskiej i czeczeńskiej razem wziętych. Po co wam to? Każdy rosyjski żołnierz, który złoży broń, dostanie szansę, szansę na przeżycie - powiedział prezydent Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Wojska ukraińskie potrzebują jeszcze większego wsparcia

Wołodymyr Zełenski poinformował, że jego armia potrzebuje jeszcze większego wsparcia - systemu obrony powietrznej, samolotów oraz pocisków.

- Zwróciłem się do USA i innych państw, żeby stworzyć nowy sojusz, który będzie gwarantował, że każdy agresor będzie musiał liczyć się ze zdecydowaną odpowiedzią już 24 godziny od ataku - powiedział prezydent Zełenski. - Będziemy walczyć o jeszcze większe wsparcie dla Ukrainy - dodał. Podkreślił jednak, że negocjacje pokojowe z Rosją będą kontynuowane. - Nasze priorytety są jasne: zakończenie wojny, gwarancje bezpieczeństwa, suwerenność, a także utrzymanie integralności terytorialnej. - Realne gwarancje dla naszego kraju, realna ochrona dla naszego kraju - podsumował.

Warto przypomnieć, że Rosja miała zwrócić się o pomoc militarną do Chin i rekrutować Syryjczyków, motywując najemników do udziału w wojnie wynagrodzeniem w wysokości 300 dolarów miesięcznie i przedostaniem się do Europy.

- Zachód musi przyspieszyć dostawy broni na Ukrainę. Przed nami decydujące 10 dni - stwierdził generał Ben Hodges, emerytowany dowódca sił amerykańskich w Europie. - Trwa prawdziwy wyścig, ale nie widzę, by mobilizacja była dostateczna. Musimy natychmiast docisnąć gaz do dechy - zaapelował generał.

Joe Biden o Putinie: Tak, jest zbrodniarzem wojennym

Joe Biden po środowym (16 marca) wystąpieniu w Białym Domu został zapytany przez dziennikarkę telewizji Fox News, czy jest gotów nazwać Władimira Putina zbrodniarzem wojennym. Najpierw odpowiedział "nie", lecz po chwili sprostował: - Uważam, że jest zbrodniarzem wojennym.

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki dała do zrozumienia, że słowa prezydenta USA nie są wynikiem procedury prawnej wszczętej przez Departament Stanu, która nie została jeszcze zakończona. - Mówił to prosto z serca, mówił na podstawie tego, co widzieliśmy w telewizji: relacji z barbarzyńskich działań brutalnego dyktatora podczas inwazji na inny kraj - skomentowała Psaki.

