Wojna w Ukrainie. Napis "dzieci" nie powstrzymał Rosji przed atakiem. Biden o Putinie: Zbrodniarz [PODSUMOWANIE]

Nad ranem Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy w Kijowie. Tuż po 3:00 rano czasu lokalnego (po 4:00 polskiego) w płonieniach stanął blok mieszkalny, w który uderzyły odłamki. Zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne, kilkadziesiąt ewakuowano. Rano w budynek był jeszcze przeszukiwany.

Wojna w Ukrainie. Rosja kontynuuje ostrzał i bombardowania miast

Trwają walki w miejscowościach otaczających Kijów, warunki żyjącej tam ludności są bardzo złe, brakuje m.in. wody. Rosjanie ostrzelali Marchaliwkę na południowy zachód od stolicy kraju, według lokalnych władz niszcząc wiele budynków mieszkalnych. Rosja ma kontrolować miasto Iwankiw, położone 80 kilometrów na północ od Kijowa wraz z otaczającym je regionem, który graniczy z Białorusią. Trwa ostrzał Charkowa, ale Ukraińcom udaje się nie dopuścić sił rosyjskich do centrum miasta. Ukraińcy podają też, że w Chersoniu nad Morzem Czarnym zadały straty rosyjskim siłom powietrznym na miejscowym lotnisku.

Ukraińska armia we wczesnoporannym raporcie poinformowała, że Rosji nie udaje się przeprowadzić skutecznej operacji na ziemi, kontynuuje więc ostrzał i bombardowania miast. Ukraińcy podają też, że Rosjanie przeprowadzają cyberataki oraz działania zakłócające lub niszczące sygnały radia i telewizji po to, by prowadzić własną walkę propagandową, dyskredytującą władze w Kijowie.

Z kolei z codziennego raportu brytyjskiego ministerstwa obrony wynika, że Rosja prawdopodobnie wykorzystała już więcej broni wystrzeliwanej z powietrza, niż pierwotnie planowała. Dlatego jest prawdopodobne, że "ucieka się do użycia starszej, mniej precyzyjnej broni, która jest mniej skuteczna militarnie i zwiększa ryzyko strat wśród ludności cywilnej".

Mariupol. Rosjanie ostrzelali teatr, w którym schroniły się m.in. dzieci

Wieczorem w środę Ukraina podała, że Rosjanie ostrzelali teatr w Mariupolu, w którym schronienia według lokalnych władz mogło szukać nawet ponad 1000 osób. Teatr ostrzelano, pomimo że po obu jego stronach Ukraińcy ułożyli duże, białe napisem "dzieci" po rosyjsku. Rano w czwartek wciąż nie wiadomo, ile jest ofiar tego ataku. Rosyjskie ministerstwo obrony zaprzeczyło zarówno informacjom o rosyjskim bombardowaniu teatru, jak i innych obiektów w Mariupolu. Tego dnia w tym mieście ostrzelano także budynek basenu, który również służył za schron.

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę w tym mieście, według informacji podawanych przez stronę ukraińską, zginęło 2400 cywilów. Ludzie żyją tam w dramatycznie złych warunkach, pod nieustannym ostrzałem, do tego bez wody, prądu i gazu. Ewakuowano 11 tys. osób, ale nadal przebywać ma tam około 400 tysięcy mieszkańców.

Rosjanie ostrzelali też w środę kolejkę stojących po chleb w Czernihowie - podała m.in. ambasada USA w Kijowie. Zginęło 10 osób. Rosjanie zaprzeczają tym informacjom.

USA. Biden o Putinie: Zbrodniarz wojenny

Prezydent Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy nazwał Władimira Putina "zbrodniarzem wojennym". Kreml oburzyło to określenie, rzecznik Dmitrij Pieskow nazwał je "niedopuszczalną i niewybaczalną retoryką". Joe Biden ogłosił też kolejne wsparcie dla Ukrainy w wysokości 800 milionów dolarów, za które kupiona ma być broń i wyposażenie wojskowe.

Ukraiński prezydent powtórzył wezwania do ustanowienia zakazu lotów nad swoim krajem - zrobił to w czasie wirtualnego wystąpienia w amerykańskim Kongresie. W późniejszym, nocnym nagraniu skierowanym do Ukraińców, Wołodymyr Zełenski przekazał, że korytarze humanitarne, którymi w środę mieli być ewakuowaniu cywile, okazały się nieskuteczne z powodu rosyjskiego ostrzału. Nazwał Rosję "państwem terrorystycznym" i poprosił o dalsze wsparcie Zachodu, w tym w zakresie sprzętu wojskowego oraz kolejnych sankcji - podkreślał, że na razie wciąż gospodarka rosyjska jest w stanie opłacać wojnę.

Zwracając się do Rosjan, mówił o Mariupolu i odwołał się do oblężenia Leningradu. Przedstawił także swoje warunki dotyczące dalszych rozmów z Rosją. To "wstrzymanie działań wojennych, gwarancje bezpieczeństwa, suwerenność, przywrócenie integralności terytorialnej oraz realne gwarancje ochrony".

Sześć krajów wezwało do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ ws. wojny Rosji przeciw Ukrainie: USA, Wielka Brytania, Francja, Albania, Norwegia i Irlandia. Poinformowała o tym Agencja Reutera.

