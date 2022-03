Białoruś. Nieoficjalne doniesienia o wybuchach w kilku miastach kraju. Prowokacja czy ćwiczenia?

W ciągu ostatnich trzech godzin około 30 myśliwców, samolotów transportowych i helikopterów wystartowało z białoruskich lotnisk w Baranowiczach, Homelu, Lidzie, Łunińcu! Sześć pocisków wystrzelono w pobliżu miasta Kalinkowicze. Wybuchy słychać w różnych miastach Białorusi

- donosi na Twitterze Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi w Polsce, obecnie członek opozycyjnej Rady Koordynacyjnej.

Niepokojące informacje na Twitterze przekazuje także białoruska dziennikarka Hanna Liubakowa.

Mieszkańcy Baranowicz, Łunińca, Stolina, Hancewicz, Słucka, Klecka i innych miast zgłaszają odgłosy podobne do eksplozji. Staramy się zrozumieć co się dzieje

- pisze Liubakova.

To samo nagranie upublicznił Franak Viacorka, doradca Swiatłany Cichanouskiej.

Mieszkańcy białoruskich miast zgłaszają odgłosy wybuchów. Film pochodzi ze Stolina, niedaleko granicy z Ukrainą.

W kolejnym wpisie Liubakowa donosi o ataku rakietowym na ukraińskie miasto Sarny.

Świadkowie donoszą o wylocie samolotów i odpaleniu pocisków z terytorium Białorusi i białoruskich lotnisk w tym samym czasie.

Mer miasta Rusłan Serpeninow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina, twierdzi, że według wstępnych informacji ofiar nie ma. Rakiety, które spadły na miasto, miały być rosyjskie. Nie ma jednak żadnych potwierdzonych informacji na ten temat.

Po doniesieniach o wybuchach na Białorusi pojawiły się obawy, że możemy mieć do czynienia z rosyjską prowokacją, mającą na celu wciągnięcie kraju w wojnę rosyjsko-ukraińską. Według serwisu UkraineWorld, który powołuje się na przewodniczącego Komitetu Wykonawczego w Brześciu, w regionie odbywają się ćwiczenia artylerii i "miasto może spać spokojnie".

Minister obrony ostrzegał przed "krwawymi prowokacjami"

W piątek 11 marca Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało, że dwa rosyjskie samoloty wystartowały z terenu Białorusi, wleciały nad Ukrainę, po czym zawróciły na Białoruś. Wówczas miały zbombardować wieś Kapań w obwodzie homelskim, ok. 50 kilometrów od granicy z Ukrainą. Jak zaznacza ukraińska armia, to prowokacja, której celem jest wciągnięcie białoruskiego wojska do wojny z Ukrainą.

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow przewidywał wówczas, że Rosjanie przygotują "serię krwawych prowokacji". "Rosyjskie lotnictwo przygotowuje się do uderzenia w szereg osad na terytorium Białorusi w pobliżu granicy z Ukrainą" - napisał. Dodał, że Rosja najpewniej zaatakuje z ukraińskiej przestrzeni powietrznej.

