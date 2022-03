Ukraina dementuje doniesienia "Financial Times". Plan pokojowy to "tylko żądania Rosji"

Jak napisał przedstawiciel ukraińskiego prezydenta, a jednocześnie jeden z uczestników rozmów Mychajło Podolak, opublikowany w "Financial Times" projekt tak zwanej umowy pokojowej to jedynie żądania, które stawia Rosja. Jak dodał, jest to brudnopis, który prezentuje rosyjskie stanowisko. Tymczasem, jak zaznaczył, punkty, które na obecnym etapie potwierdza Ukraina, to: potrzeba wstrzymania ognia, wycofanie rosyjskich wojsk i uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa od szeregu krajów.

Brytyjska gazeta, powołując się na swoje źródła, napisała, że Ukraina i Rosja omawiają 15-punktową umowę pokojową, w której mowa jest o rezygnacji Kijowa z aspiracji do członkostwa w NATO w zamian między innymi za gwarancje bezpieczeństwa. Tymczasem prezydent Wołodymyr Zełenski w niedawnych wypowiedziach sugerował, że jego kraj powinien szukać innych niż NATO gwarancji bezpieczeństwa.

Koncepcja planu pokojowego miała pojawić się po raz pierwszy podczas rozmów w poniedziałek. Oprócz rezygnacji z NATO i częściowej demilitaryzacji Ukrainy zakładał też deklarację Kijowa, że na terenie kraju nie będą powstawać zagraniczne bazy militarne.

Obie strony poinformowały, że poczyniły znaczne postępy w rozmowach. Jednocześnie władze Ukrainy obawiają się, że Władimir Putin wykorzystuje rozmowy pokojowe i rzekome zaangażowanie w ustanowienie pokoju, by przegrupować wojska i kontynuować ofensywę - podawał "Financial Times".

