Wojna w Ukrainie. Mer Melitopola Iwan Fiodorow uwolniony. Był torturowany

Grupa dziesięciu rosyjskich okupantów schwytała mera Melitopola Iwana Fiodorowa 11 marca. Samorządowiec został wywieziony na tereny okupowanego Ługańska z workiem na głowie - informował portal Vechirniy.kyiv.ua.

Mer Melitopola był torturowany przez rosyjskich żołnierzy

W środę Fiodorow został uwolniony w wyniku operacji zorganizowanej przez ukraińskie służby specjalne. O odbiciu zakładnika powiadomił zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Kyrylo Tymoszenko. "Mer Melitopola Iwan Fiodorow jest już bezpieczny!" - napisał w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

34-letni mer Melitopola skontaktował się już z Wołodymyrem Zełenskim. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z rozmowy mera z prezydentem Ukrainy. Fiodorow, że "czuje się znacznie lepiej!". 12 marca Zełenski ujawnił, że mer jest torturowany. Rosjanie chcieli, żeby na nagraniu wyraził poparcie dla zbrodniczych działań okupanta - informuje "Ukraińska Prawda".

Rosjanie zbombardowali teatr w Mariupolu. Wewnątrz setki cywilów

Prokurator wszczął śledztwo dotyczące zdrady stanu ws. nowej mer Melitopola

Na miejsce więzionego Fiodorowa Rosjanie szybko wprowadzili miejską radną Hałynę Danylczenko, która po objęciu stanowiska zaapelowała do mieszkańców, by ci "dostosowali się do nowej rzeczywistości, żeby zacząć jak najszybciej żyć w nowych warunkach". Groziła także konsekwencjami mieszkańców próbujących "destabilizować sytuację i wzywać do działań ekstremistycznych".

13 marca członkowie Rady Miejskiej Melitopola skierowali do prokuratora generalnego pismo dotyczące wszczęcia postępowania karnego w sprawie Danylczenko w związku ze "zbrodnią zdrady stanu, za próbę ustanowienia okupacyjnego rządu w Melitopolu" - przekazało CNN. Sprawą Danylczenko ma się zająć Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie zaporoskim.

Biden zapowiada gigantyczne wsparcie dla Ukrainy. Łącznie miliard dolarów

