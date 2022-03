"Financial Times": Duże postępy w rozmowach Rosja - Ukraina. Jest wstępny plan pokojowy

Plan pokojowy, o którym po raz pierwszy rozmawiano w poniedziałek, zakłada, że Kijów odstąpi od planów dołączenia do NATO i zobowiąże się, że na terenie Ukrainy nie będzie zagranicznych baz militarnych takich sojuszników jak USA, Wielka Brytania i Turcja. Takie bazy, zakładają Rosjanie, mogłyby zostać rozmieszczone w Ukrainie w zamian za ochronę kraju.

"Financial Times" zaznacza, że charakter gwarancji bezpieczeństwa krajów zachodnich dla Ukrainy może okazać się przeszkodą dla osiągnięcia porozumienia. Podobnie jak status terytoriów ukraińskich okupowanych przez Rosję od 2014 roku. Dziennik podkreśla również, że porozumienie z 1994 roku, stanowiące podstawę ukraińskiego bezpieczeństwa, nie powstrzymało Rosji przed inwazją. Chodzi o Memorandum budapesztańskie, w ramach którego Rosja, USA i Wielka Brytania zobowiązały się do respektowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, oraz powstrzymania się od gróźb użycia siły przeciwko Ukrainie. Kijów w zamian zobowiązał się przekazać Rosji strategiczną broń nuklearną i przystąpił do układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Biuro ukraińskiego prezydenta zdementowało spekulacje, że Ukraina miałaby się zgodzić na takie rozwiązania w zamian za pokój. Jak napisał przedstawiciel ukraińskiego prezydenta projekt to jedynie żądania, które stawia Rosja. Więcej na ten temat:

Członkostwo w NATO jako prowokacja

Konstytucja Ukrainy zakłada, że kraj stara się o członkostwo w NATO, ale - jak zauważa "FT" - prezydent Wołodymyr Zełenski i jego ludzie umniejszają szansę na przystąpienie kraju do Sojuszu. Dążenia do członkostwa Ukrainy w NATO Rosja postrzega jako prowokację.

Obie strony poinformowały, że poczyniły znaczne postępy w rozmowach. Jednocześnie władze Ukrainy obawiają się, że Władimir Putin wykorzystuje rozmowy pokojowe i rzekome zaangażowanie w ustanowienie pokoju, by przegrupować wojska i kontynuować ofensywę - podaje "Financial Times".

Ataki Rosjan nie ustają

Mimo rozmów nie ustają ataki Rosji na ukraińskie miasta. W środę w Czernihowie doszło do ataku na cywilów, zginęło 10 osób stojących w kolejce po chleb. Ostrzelano również wieżę telewizyjną w Winnicy, przez co mieszkańcy miasta i okolic straciły dostęp do ukraińskich mediów. Kilka osób zostało rannych w wyniku ostrzału rakietowego Kijowa. Tam uszkodzony został m.in. 16 piętrowy blok w rejonie Szewczenkowskim.

