Zełenski przed Kongresem USA przywołuje Martina Luthera Kinga: Ja dzisiaj do was mówię - mam potrzebę

Ukraiński prezydent zaprezentował wideo przedstawiające skalę zniszczeń, jakich rosyjskie wojska dokonały już w Ukrainie. - Mam marzenie - te słowa są znane każdemu z Was. Ja dzisiaj do was mówię: mam potrzebę, muszę chronić nasze niebo. Potrzebuję waszej decyzji, waszej pomocy - mówił do amerykańskich polityków. Wołodymyr Zełenski dodał, że po wprowadzeniu strefy zakazu lotów nad Ukrainą "Rosja nie będzie w stanie terroryzować wolnych ukraińskich miast". Obecnie - jak zaznaczył - "Rosja zamieniła ukraińskie niebo w źródło śmierci dla tysięcy ludzi". - Jeśli strefa zakazu lotów to zbyt wiele, to przyślijcie nam chociaż systemy obrony przeciwlotniczej i samoloty - powiedział prezydent Ukrainy.

Oto nagranie, które wyświetlono w Kongresie:

- Pamiętacie Pearl Harbor, straszny poranek 7 grudnia 1941 roku, kiedy wasze niebo było czarne od atakujących was samolotów. Pamiętacie 11 września, straszny dzień w 2001 roku, kiedy zło próbowało zamienić wasze miasta, niezależne terytoria, w pola bitwy - powiedział Zełenski. Podkreślił, że Ukraina teraz "doświadcza tego samego każdego dnia". - To jest terror, którego Europa nie widziała od 80 lat - dodał.

Zełeński do Bidena: Bycie przywódcą świata oznacza bycie przywódcą pokoju

Prezydent Ukrainy przemawiał za pośrednictwem połączenia internetowego. Na początku zaznaczył, że przemawia z miasta, które się nie poddaje, "które nawet sekundę nie myśli o tym, żeby się poddać".

Zełenski wezwał do nałożenia jeszcze większych sankcji na konkretne osoby: - Sugeruję, że trzeba nałożyć sankcje na wszystkich polityków Federacji Rosyjskiej, którzy pozostają przy władzy, a którzy nie odetną się od tego, co się dzieje - mówił prezydent Ukrainy. Apelował też, by wszystkie amerykańskie firmy opuściły Rosję, ponieważ rosyjskie pieniądze są przesiąknięte ukraińską krwią.

Pierwszą część wystąpienia Zełenski wygłosił po ukraińsku, a zakończył je po angielsku. - Pokój w waszym kraju nie zależy już od was i waszego narodu. On zależy od tych, którzy żyją obok was i są silni - mówił Zełenski. I zwrócił się z apelem do prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena o bycie "przywódcą pokoju".

Jesteś przywódcą narodu, swojego wielkiego narodu. Życzę, abyś był przywódcą świata. Bycie przywódcą świata oznacza bycie przywódcą pokoju

- powiedział prezydent Ukrainy. Zaznaczył, że wojna z Rosją dotyczy nie tylko jego kraju, ale "wartości Europy i świata".

Amerykańscy kongresmani nagrodzili Wołodymyra Zełenskiego długimi brawami na stojąco.

