Wojna w Ukrainie. Atak hakerów na telewizję. Rzekomo Zełenski miał wzywać do złożenia broni. Odpowiedział

Więcej na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Wołodymyr Zełenski odpowiedział na fake newsa, którego hakerzy przemycili do telewizji Ukraina 24. Prezydent Ukrainy cały ten cyberatak nazwał dziecinną prowokacją. - Złożyć broń mogą tylko Rosjanie - zapewnił Zełenski, w krótkim nagraniu opublikowanym na Telegramie.

Zobacz wideo Ostrzał rosyjskiej kolumny w okolicach Kijowa

Atak hakerów na telewizję Ukraina 24. Zełenski: Dziecinna prowokacja

Hakerzy na pasku informacyjnym telewizji Ukraina 24 umieścili fałszywą informację, jakoby prezydent Wołodymyr Zełenski nawoływał do złożenia broni. Już wcześniej władze Ukrainy ostrzegały przed cyberatakami ze strony Rosji.

My jesteśmy w domu. Bronimy swoich dzieci, swoich rodzin. Żadnej broni nie zamierzamy składać aż do naszego zwycięstwa

- oświadczył Zełenski, w filmie na Teleramie, w którym szybko podważył fake newsa.

Prezydent Ukrainy publikuje swoje przemówienia codziennie. Mówi w nich o wspólnej walce i bohaterstwie Ukrainy. Atak hakerów był więc w swojej formie prymitywny i łatwy do wyłapania. Trudno się spodziewać, że ktoś śledzący informacje z frontu oraz słuchający prezydenta mógłby uwierzyć, że chce on się poddać. Zełenski trafnie nazwał te pomówienia "dziecinną prowokacją".

Czy Zełenski mówił w środę o złożeniu broni? Pewnie! Był to jednak jego apel do rosyjskich żołnierzy.

- W ciągu 19 dni rosyjska armia poniosła większe straty niż podczas dwóch wojen czeczeńskich. Wiemy, co myślicie o tej wojnie, słyszymy wasze rozmowy, wasze telefony do domu, do rodziny. Wyciągamy wnioski i wiemy, kim jesteście. W imieniu narodu ukraińskiego daję wam szansę, szansę na przeżycie. Jeśli poddacie się naszym siłom, potraktujemy was tak, jak powinno traktować się ludzi - z godnością. Jak nie byliście traktowani w waszej armii i jak wasza armia nie traktuje naszej. Wybierajcie - przekazał w apelu do dowódców i żołnierzy rosyjskich wojsk.

Zełenski zaapelował do rosyjskich żołnierzy, by złożyli broń. "Wybierajcie"

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc