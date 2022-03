Czernihów. Rosjanie ostrzelali mieszkańców, którzy stali w kolejce po chleb. Co najmniej 10 osób nie żyje

Jak informuje serwis ukraińskiej stacji telewizyjnej Suspilne, w wyniku ostrzału ludzi stojących w kolejce po chleb ok. 10 rano. Jest co najmniej dziesięć ofiar śmiertelnych, nie wiadomo, ile osób zostało rannych. Rosjanie mieli użyć ciężkiej artylerii. Z ustaleń telewizji Suspilne wynika także, że do ostrzału doszło w dzielnicy położonej na peryferiach Czernihowa.

REKLAMA

Białoruski portal opozycyjny NEXTA pokazał na Twitterze krótki materiał wideo z Czernihowa.

Wojna w Ukrainie. Najnowsze informacje z Kijowa - bombardowanie trwa, kolejny budynek zrujnowany

Z kolei przed dwoma dniami we wsi Mochnatynie pod Czernihowem rosyjscy żołnierze zabili trzech nastolatków: dwóch braci bliźniaków w wieku 17-lat i ich 19-letniego kolegę - podała Ukraińska Prawda.

Z najnowszego raportu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Rosjanie mają problemy z zaopatrzeniem i ponoszą straty właściwie we wszystkich miejscach, gdzie w tym momencie się znajdują, ale walki w Ukrainie nie ustają. Jak informuje NEXTA, w wyniku nocnego ostrzału doszło do zawalenia się bloku mieszkalnego w Kijowie.

Więcej aktualnych informacji o wojnie w Ukrainie i nie tylko znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

"Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne, a 35 osób zostało ewakuowanych. Ratownicy nadal pracują na miejscu" - czytamy.

Jak można przeczytać w relacji na żywo w Gazeta.pl, ukraińskie siły zbrojne informowały także, że Rosjanie próbowali dziś atakować Kijów od strony Wyszogrodu. Atak został odparty. W wielu innych miejscach przegrupowują się po nieudanych ofensywach i stratach. Ukraińcom udało się także ostrzelać rosyjską kolumnę wojskową w okolicach Kijowa. O ataku poinformowała w środę ukraińska agencja UNIAN na Telegramie.

Zobacz wideo Ostrzał rosyjskiej kolumny w okolicach Kijowa

Ukraińska prokuratura podaje, że w ciągu trzech tygodni wojny Rosjanie zabili 103 dzieci i ranili kolejnych 100. NEXTA wylicza z kolei, że w ciągu 20 dni wojny zniszczyli 3,5 tysiąca obiektów infrastruktury na terytorium Ukrainy - w tym budynki takie jak szkoły czy szpitale.

Kolejne porwania ukraińskich polityków

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba informuje o kolejnych porwaniach ukraińskich samorządowców przez rosyjskie wojsko. Jak napisał na Twitterze, uprowadzili oni mera Skadowska w obwodzie chersońskim, na brzegu Morza Czarnego, oraz jego zastępcę.

Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę, że uprowadzony wcześniej mer Melitopola Iwan Fedorow żyje, ale znajduje się w niewoli i jest poddawany torturom.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Od pierwszych godzin napaści giną bezbronni cywile, a Rosjanie systematycznie atakują miasta i wsie. Zniszczenia są ogromne. Z kraju ogarniętego wojną próbują się wydostać miliony uchodźców. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl