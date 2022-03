Korea Północna wystrzeliła rakietę, która spadła od razu po starcie. "Próba zakończona niepowodzeniem"

Jak podaje wojsko Korei Południowej, pocisk został wystrzelony z międzynarodowego lotniska w Sunan, poza stolicą Korei Północnej, Pjongjangiem. "Próba zakończyła się niepowodzeniem" - napisano w oświadczeniu. - Prawdopodobnie pocisk balistyczny eksplodował jeszcze w powietrzu, jeszcze w fazie wspomagającej, na wysokości poniżej 20 kilometrów (12 mil) - powiedział Agencji Reutera urzędnik Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Południowej (JCS).

Kora Północna przeprowadziła nieudany wystrzał rakiety i złamała rezolucję ONZ

Szczątki rakiety spadły ponoć w Pjongjangu lub w jego pobliżu - poinformował NK News z Seulu, powołując się na anonimowych świadków. "Nieudany start podkreślił niebezpieczeństwo stojące za decyzją Korei Północnej o wykorzystaniu lotniska tak blisko gęsto zaludnionych obszarów cywilnych jako miejsca do testowania dużych pocisków" - twierdzą eksperci. Lotnisko Sunan było już ostatnio miejscem wystrzelania rakiet - m.in. 27 lutego i 5 marca.

Rzecznik Departamentu Stanu USA powiedział, że był to "wystrzelenie rakiety balistycznej" i potępił to jako naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale odmówił komentarza, gdy zapytano go o zgłoszoną awarię.

Seria testów rakietowych Korei Północnej. W tym roku przeprowadzono aż dziewięć podobnych prób

Jak podaje Agencja Reutera, Korea Północna przeprowadziła w tym roku już dziewięć testów broni do 5 marca, które spotkały się z potępieniem ze strony Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej i Japonii. Wystrzelenia rakiet 27 lutego i 5 marca nie wykazały pełnego zasięgu pocisku, a analitycy stwierdzili, że Korea Północna mogła użyć tylko jednego stopnia pocisku lub dostosować jego objętość paliwa do lotu na niższych wysokościach.

Stany Zjednoczone i Korea Południowa ostrzegły, że Korea Północna może przygotowywać się do wystrzelenia międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM) na pełnym dystansie po raz pierwszy od 2017 roku.

Korea Północna nie testowała ICBM (Międzykontynentalny pocisk balistyczny) ani bomby jądrowej od tamtego czasu, ale powiedziała, że może wznowić takie testy, ponieważ rozmowy o denuklearyzacji ze Stanami Zjednoczonymi utknęły w martwym punkcie. Południowokoreański minister obrony Suh Wook i dowódca sił USA w Korei gen. Paul LaCamera wezwali do utrzymania silnej postawy obronnej podczas wizyty tego pierwszego w Camp Humphreys w Pyeongtaek (Korea Południowa), czyli największej zagranicznej bazie wojskowej USA na świecie. Korea Południowa i USA twierdzą, że Północ przywraca niektóre tunele testowe na zamkniętym poligonie nuklearnym, a do eskalacji napięć doszło po tym, jak w zeszłym tygodniu Koreańczycy z południa wybrali nowego prezydenta - konserwatystę Jun Suk-jeola.

