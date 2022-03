Oto słowniczek polsko-ukraiński z najważniejszymi zwrotami. Dlaczego wymowa "truskawki" jest wyjątkowa?

Więcej na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl



Przez ostatni trzy tygodnie do Polski trafiło 1,6 miliona osób z Ukrainy uciekających przed wojną. Jeszcze przed wybuchem konfliktu wiele Ukrainek i Ukraińców przenosiło się do naszego kraju w poszukiwaniu lepszej pracy i zarobków. Teraz uciekają przed wojną. Dobre sąsiedztwo wymaga dialogu, a o ten trudno bez znajomości języka. Dlatego prezentujemy listę najważniejszych zwrotów w formie wygodnego polsko-ukraińskieo słowniczka.

Polsko-ukraińska wymiana językowa. Dlaczego osoby z Ukrainy mówią o bochenkach i truskawkach?

Tłumaczka Ulyana Vityuk, pracująca nad listą przydatnych zwrotów w polsko-ukraińskim słowniczku, wyjaśnia, dlaczego niektóre słowa, mają dla osób z Ukrainy szczególne znaczenie. Ważną rolę w języku ukraińskim odrywają truskawki i bochenki - i to wcale nie ze względu na regionalną kuchnię.

- To dwa słowa, którymi "sprawdzają się" Ukraińcy - wyjaśnia, dodając, że Rosjanie i Ukraińcy wymawiają te słowa w inny sposób (różnica wynika m.in. z tego, że w rosyjskim и to 'i", a w ukraińskim to "y").

Inna niepozorna fraza o szczególnym znaczeniu to zwrot: "Dzień dobry, jesteśmy z Ukrainy!"

- To takie popularne zdanie, które codziennie wypowiada burmistrz Mikołajewa. Oznacza, że cały kraj, mimo niebezpieczeństwa, jest razem - wyjaśnia Vityuk.

Ważnym patriotycznym hasłem jest też "Bohaterowie nie umierają". Zostało spopularyzowane podczas ukraińskiej rewolucji godności, którą w Polsce określamy Euromajdanem.

Podstawowe zwroty przydatne w pomocy uchodźcom z Ukrainy

Żeby ułatwić komunikację, zwroty w języku ukraińskim zapisaliśmy fonetycznie.

Jak się nazywasz? Imię? Nazwisko? - Jak tebe zwaty? Imja? Prizwiszcze?

Skąd jesteś? - Zwidky ty pryichaw?

Nie rozumiem - Nie rozumiju

Czy możesz mówić wolniej? - Czy możesz goworyty powilnisze?

Czy możesz powtórzyć? - Czy możesz powtoryty?

Jak się czujesz? - Jak ty sebe poczuwajesz?

Coś się boli? - Szczos bolyt?

Dokąd chcesz jechać? - Kudu ty choczesz poichaty?

Czy potrzebujesz noclegu? - Tobi potribno misce na nocziwliu?

Czy chcesz coś zjeść? - Czy ty choczesz poisty?

Czy chcesz coś pić? - Czy ty choczesz pyty?

Czy na coś chorujesz? - Czy ty na szczoś chworijesz?

Czy przyjmujesz jakieś leki na stałe? - Ty pryjmajesz budź-jaki postijno?

Czy masz lekarstwa ze sobą? - Wony u was z soboju?

Czy potrzebujesz jakichś pieniędzy? - Czy potribni tobi jakiś hroszi?





Tu jest twoje miejsce do spania - Oś twoje misce dlja snu

Tu jest toaleta i przybory toaletowe - Tyt je tualet i tualetno-kosmetyczni zasoby

Słowniczek polsko-ukraiński. Najważniejsze słówka

Szampon - szampun

Mydło - myło

Pasta do zębów - zubna pasta

Szczoteczka do zębów - zubna sitka

Podpaski - hihiejiniczni prokładky

Tutaj jest kuchnia i przybory kuchenne - Dostupni kuchnia i kuchonne pryładdja

Łyżki - łożky

Widelce - wydelci

Kubki - czaszky

Herbata - czaj

Kawa - kawa

Czy potrzebujesz do kogoś zadzwonić? - Tobi potribno komuś zatelefonuwaty?

Tu są dane do sieci wifi i hasło - Oś dani dlja wi-fi mereżi i parol

Zawsze możesz na nas liczyć! - Zawżdy możesz na nas rozrachowuwaty!

