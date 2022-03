- Powiedziałem Moskwie, że jesteś takim dobrym chłopakiem, masz wielu przyjaciół, słowacką mafię. Moskwa zdecydowała, że będziesz takim łowcą - słychać na nagraniu słowa Siergieja Sołomasowa, attaché wojskowego ambasady rosyjskiej, skierowane do Bohusa Garbara, dziennikarza konserwatywnego portalu "Hlavne spravy". Nagranie zostało opublikowane we wtorek 15 marca w serwisie YouTube przez słowacki "Denník N".

Afera szpiegowska na Słowacji. Dziennikarz Bohuš Garbár miał przekazywać Rosji tajne informacje za pieniądze

Słowacki "Denník N" opublikował we wtorek nagranie z 2021 roku zarejestrowane przez słowackie służby bezpieczeństwa, z którego wynika, że Siergiej Sołomasow chce zrekrutować słowackiego dziennikarza Bohusa Garbsra do współpracy. Radzi mu, by ten celował w dwie grupy osób - takich, którzy dadzą przekupić się za informacje oraz w znajomych, którzy zastanawiają się nad współpracą z Federacją Rosyjską. Dodał również, że wśród swoich kontaktów warto zachowywać się naturalnie - spędzać razem czas np. w restauracji, uprawiać wspólnie sport i prowadzić luźne rozmowy.

Rosja i Białoruś przygotowują się do ćwiczeń. Są zdjęcia satelitarne

- Potrzebuję informacji politycznych, dotyczących komunikacji między krajami, w NATO, w UE, w Bratysławie - mówił dziennikarzwi Sołomasow. Zaoferował mu również 500 euro za współpracę oraz 500 euro za każdą kolejną zrekrutowaną do współpracy z Rosją osobę.

Garbarow zaoferował, że może postarać się o bliższą relację z ministrem obrony Jaroslavem Nadem. Rosjanin nie był jednak zadowolony. Stwierdził, że urzędnik nie będzie chciał wejść we współpracę z Rosją. Polecił dziennikarzowi, by ten skupił się na kontaktach z asystentami ministra, którzy również mają dostęp do niejawnych informacji.

Słowacja. Dyplomaci spadli ze stołków za współpracę z Rosją

O zatrzymaniu współpracowników rosyjskiego wywiadu w Słowacji pisaliśmy w Gazeta.pl we wtorek. Krajowa Agencja Kryminalna Słowacji przedstawiła zarzuty dwóm z czterech osób zatrzymanych w ostatnich dniach. Grozi im od 4 do 13 lat więzienia za szpiegostwo i przyjmowanie korzyści majątkowych. Więcej informacji w tekście:

Słowacja. Cztery osoby zatrzymane. Chodzi o współpracę z rosyjskim wywiadem

Jak podaje "The Slovak Spectator", anglojęzyczny tygodnik, który jest wydawany w Słowacji, w związku z aferą szpiegowską wydalono trzech pracowników ambasady rosyjskiej w Bratysławie - w tym Siergieja Sołomasowa, który był attaché wojskowym ambasady rosyjskiej.

Aresztowano również Bohusa Garbara z Koszyc, który pisał dla serwisu dezinformacyjnego Hlavné Správy, zakazanego niedawno przez Narodowy Urząd Bezpieczeństwa. Policja poinformowała, że dziennikarz za pieniądze zbierał i przekazywał Rosji tajne informacje. Jak informuje Reuters, Słowak przyznał się do szukania informacji. Jeśli zostanie uznany za winnego, grozi mu od 4 do 13 lat więzienia.

Zatrzymano również Pavla Bucka, byłego prorektora Akademii Sił Zbrojnych w Liptowskim Mikulaszu. Mężczyzna miał od 2013 roku przekazywać ważne, strategiczne informacje Głównemu Zarządowi Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU). - Te informacje były powiązane z NATO i słowackimi siłami zbrojnymi - poinformowała policja, cytowana przez "The Slovak Spectator".

- Federacja Rosyjska zaklasyfikowała Słowację jako państwo nieprzyjazne i z tego powodu sprawom tym poświęci się dużą uwagę - zapewnił słowacki prokurator specjalny Daniel Lipsic, cytowany przez Reuters.

