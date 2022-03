Ekspert ds. wojskowości: Nastąpiła zmiana w prowadzeniu wojny. To będzie Berlin 1945, Stalingrad

Wojna w Ukrainie trwa, a Rosja jest coraz bardziej brutalna względem ludności cywilnej. W rozmowie z RMF24 ekspert ds. wojskowości Konrad Muzyka opisał, że taktyka rosyjskich wojsk zmieniła się w ostatnich dniach. - Rosja ma na celu wyniszczenie ukraińskiej ludności - wskazał.

Konrad Muzyka: Ukraina PR-owo bardzo dobrze rozgrywa tę wojnę. Rosyjskie tempo na południu jest bardzo wysokie

Kiedy Rosjanie rozpoczęli tę wojnę, jestem przekonany, że nie planowali ataków na ludność cywilną, te ataki na obszary zamieszkane przez cywilów były bardzo mocno ograniczone. Przez ostatnie dwa, trzy dni widzimy, że nastąpiła zmiana w prowadzeniu wojny przez Federację Rosyjską

- powiedział Muzyka. Jak dodał, prowadzone działania przypominają rosyjską taktykę z Aleppo, czyli nieskoordynowane ataki i bombardowania nie tylko jednostek wojskowych, ale też bloków mieszkalnych cywilów. - To na pewno można przywoływać takie przykłady, ale mnie się wydaje, że to w przypadku Ukrainy pójdzie trochę dalej, że to będzie Berlin 1945, Stalingrad, Leningrad. To są niestety już takie poziomy - podkreślił.

Zdaniem Muzyki Ukraina radzi sobie dobrze, także w sferze PR-owej, ale wojska rosyjskie też odnoszą swoje sukcesy. - PR-owo Ukraińcy rozgrywają tę wojnę bardzo dobrze. Kształtują obraz swoich sił zbrojnych, jako sił niepokonanych, sił, które dzielnie stawiają się najeźdźcy. Niestety, jeżeli popatrzymy na mapy, to wygląda to trochę inaczej. Czyli Rosjanie cały czas atakują. Z bardzo dużymi problemami, trzeba stwierdzić, ale cały czas posuwają się do przodu - zauważył ekspert.

Muzyka opisał, że najtrudniejsza sytuacja jest na południu, w obszarze Donbasu, obszarach Chersonia, gdzie Rosjanie utrzymują dobre tempo natarcia.

Na przykład z Donbasu idą, według informacji przekazanych przez rosyjski MON, w tempie nawet około 10 kilometrów dziennie, to jest naprawdę bardzo dużo. Czyli to oznacza, że Ukraińcy najprawdopodobniej sukcesywnie się wycofują a Rosjanie i wojska separatystyczne cały czas nacierają do przodu

- zaznaczył.

Jarosław Kaczyński: Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO

Wojna w Ukrainie. " Co najmniej kilkumiesięczny, jeśli nie kilkunastomiesięczny konflikt"

Konrad Muzyka został zapytany o to, ile jego zdaniem może potrwać wojna w Ukrainie. Niestety, jego przewidywania nie należą do optymistycznych. - Jeżeli nie dojdzie do podpisania jakichkolwiek porozumień, to niestety tutaj patrzymy na bardzo długi konflikt, co najmniej kilkumiesięczny, jeśli nie kilkunastomiesięczny. Kijów oraz inne większe miasta zostaną obrócone w sterty gruzu. Bardzo źle to wygląda - odpowiedział.

Rozmówca RMF24 podkreślił, że dla Rosji "przejęcie obecnie Ukrainy albo jej całkowite zniszczenie, to jest interes strategiczny państwa. W związku z tym, zdaniem eksperta "NATO musi się przygotować na bardzo długą działalność wspierającą wojsko ukraińskie a państwa ościenne przygotować się na stały przepływ uchodźców z Ukrainy".

Wojna w Ukrainie. Potężna eksplozja rosyjskiego czołgu [WIDEO]

