Wojna w Ukrainie. Media: Zginął rosyjski generał Oleg Mitiajew. Był dowódcą elitarnej dywizji

Wojna w Ukrainie trwa już 21. dzień. We wtorek w Kijowie odbyło się spotkanie Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego oraz premierów Czech i Słowenii z Wołodymyrem Zełenskim. Kaczyński po spotkaniu przedstawił pomysł skierowania do Ukrainy "misji pokojowej NATO". Z kolei z oblężonego Mariupola korytarzem humanitarnym udało się wydostać ok. 20 tys. osób. Trwają walki, pojawiają się kolejne informacji o osobach zabitych i rannych. W nocy ukraińskie media przekazały informacje o śmierci rosyjskiego generała.

Wojna w Ukrainie. Media: Siły zbrojne Ukrainy zabiły rosyjskiego generała

W nocy z wtorku na środę ukraiński portal Telegraf opublikował informację o śmierci wysoko postawionego rosyjskiego żołnierza. Według doniesień mediów to Oleg Mitiajew, rosyjski generał elitarnej 150. dywizji strzelców zmotoryzowanych. Jak wyjaśniono, w 2015 roku dowodził on rosyjskimi oddziałami, które dokonywały inwazji w Donbasie.

Informacja o śmierci generała pojawiła się też na twitterowym koncie portalu NEXTA, opublikowano też zdjęcie generała. "Rosyjski generał dywizji został zabity. Generał Oleg Mitiajew był dowódcą 150. dywizji strzelców zmotoryzowanych" - podała NEXTA.

Jarosław Kaczyński: Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO

- Nasi bohaterowie bronią Ukrainy na wszystkich kierunkach, gdzie wróg próbuje się przedrzeć. Rosja traci wielu ludzi, co najmniej jeden generał rosyjski dziś zginął - mówił Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do śmierci generała, w przemówieniu opublikowanym w nocy z wtorku na środę.

Wojna w Ukrainie. Bilans strat Rosjan

W poniedziałek Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy przekazało informacje o rosyjskich wysoko postawionych żołnierzach, którzy zginęli podczas wojny w Ukrainie. Na liście znalazło się czterech generałów dywizji: Magomed Tuszajew, Witalij Gierasimow, Andrij Kolesnikow i Andriej Suchowiecki; czterech pułkowników: Andrij Zacharow, Igor Nikołajew, Serhij Porochnia, Mychajło Sofronow oraz podpułkownik Jurij Agarkow.

Ponadto z informacji ukraińskiego ministerstwa obrony wynika, że rosyjska armia miała od początku wojny stracić nawet 40 proc. swoich jednostek (podsumowanie na koniec 20. dnia rosyjskiego ataku - 15 marca). Warto jednak pamiętać, że są to dane podawane przez jedną ze stron konfliktu, co oznacza, że mogą być dość nieprecyzyjne. Ponadto na ten moment nie istnieje możliwość ich dokładnego zweryfikowania.

"Nieprzyjaciel stara się wzmocnić zgrupowanie wojsk, dodatkowo przenosząc na terytorium Ukrainy batalionowe grupy taktyczne złożone ze skonsolidowanych jednostek, które poniosły straty w ciągu pierwszych dziesięciu dni operacji, najemników wojskowych spośród cudzoziemców. Ponadto, zgodnie z dostępnymi informacjami, rosyjskie dowództwo wojskowe zdecydowało o zwolnieniu wczesnych kadetów wyższych wojskowych instytucji edukacyjnych w Federacji Rosyjskiej, z ich późniejszym udziałem w działaniach wojennych przeciwko Ukrainie" - podaje ministerstwo.

