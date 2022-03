Pył znad Sahary w Hiszpanii, Niemczech i Szwajcarii. Czy dotrze do Polski? [ZDJĘCIA]

Klimat Sahary poczuli w poniedziałek mieszkańcy Hiszpanii, a we wtorek Szwajcarii i Niemiec. To tam trafił charakterystyczny pył znad Sahary, który pojawił się na ulicach i pokrył samochody. Niebo zabarwiło się na odcienie brązu i pomarańczy. Czy saharyjski pył dotrze też do Polski?

7 Javier Carrion / AP / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl