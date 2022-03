Rosja we wtorek formalnie wszczęła procedurę wystąpienia z Rady Europy, organu nadzorującego prawa człowieka. Jak informuje Reuters, jest to posunięcie mające na celu uprzedzić Radę Europy przed wydaleniem Rosji z organizacji ze względu na jej inwazję na Ukrainę.

Rosja wycofuje się z Rady Europy

Piotr Tołstoj, szef rosyjskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady, przekazał za pośrednictwem Telegramu, że list w tej sprawie od ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa został już przekazany Zgromadzeniu. Rosja wycofuje się z Rady Europy, a co za tym idzie, z europejskiej konwencji praw człowieka, do której przystąpiła w 1998 roku. Po raz pierwszy poinformowało o tym 10 marca rosyjskie MSZ.

Oznacza to m.in., że rosyjscy obywatele stracą prawo do odwoływania się w sprawach dotyczących łamania praw człowieka do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - do tej pory Rosja była jednym z najczęściej pozywanych krajów, jednocześnie ignorowała wydawane wyroki. Rosja nie będzie mogła być też pozwana przez inne państwo-stronę Konwencji. Do tej pory Rosja jako państwo miała dwie sprawy wytyczone przez Gruzję. Europejska konwencja praw człowieka zakazuje m.in. zbiorowego wydalania cudzoziemców, kary śmierci w czasie pokoju i wojny, czy gwarantuje wolność słowa.

Rada Europy zawiesiła członkostwo Rosji 25 lutego, dzień po jej ataku na Ukrainę. Kreml uznał wówczas, że zawieszenie Rosji było niesprawiedliwe, z drugiej strony dało dobry powód do "zatrzaśnięcia drzwi" organizacji.

