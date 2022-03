Rosja nakłada sankcje na polityków USA. Na liście znaleźli się Joe Biden czy Hillary Clinton

Jak podaje Sky News, nałożone przez Kreml sankcje dotyczą zakazu wjazdu do Rosji. Ma to być odpowiedź Moskwy na sankcje, które zostały nałożone m.in. przez Stany Zjednoczone po rozpoczęciu przez Rosję wojny w Ukrainie.

REKLAMA

Zobacz wideo Ataki na Kijów nie ustają. Celem agresora znów budynki cywilne

Rosja wprowadza sankcje na polityków z USA. Na liście znalazł się Joe Biden

Na liście osób objętych rosyjskimi sankcjami znalazło się 13 polityków. Wśród nich są:

prezydent USA Joe Biden,

jego syn Hunter Biden,

sekretarz stanu Antony Blinken,

szef CIA William Burns,

sekretarz obrony Lloyd Austin,

doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan,

sekretarz prasowa Białego Domu Jen Psaki,

była pierwsza dama i kandydatka w wyborach prezydenckich Hillary Clinton.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji zapowiedziało jednak, że nadal będzie utrzymywać oficjalne stosunki z Waszyngtonem i "w razie potrzeby nawiąże rozmowy na wysokim szczeblu z osobami z listy". "W niedalekiej przyszłości pojawią się nowe zapowiedzi rozszerzenia listy sankcji o czołowych urzędników amerykańskich, wojsko, prawodawców, biznesmenów, ekspertów i ludzi mediów, którzy są rusofobami lub którzy przyczyniają się do podżegania do nienawiści wobec Rosji i wprowadzenia środków restrykcyjnych" - podało MSZ Rosji cytowane przez "Financial Times".

Jak zauważają amerykańskie media, Joe Biden nie odwiedził Rosji od 2011 roku, kiedy był wiceprezydentem za kadencji Baracka Obamy. Jego podróż do Moskwy obejmowała wówczas rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Przeczytaj więcej informacji ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

Ukraina. "Bild": Dla Kaczyńskiego wyjazd ma osobiste znaczenie

***********

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Od pierwszych godzin napaści giną bezbronni cywile, a Rosjanie systematycznie atakują miasta i wsie. Zniszczenia są ogromne. Z kraju ogarniętego wojną próbują się wydostać miliony uchodźców. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj.