Wołodymyr Zełenski ostrzega NATO: Wszyscy jesteśmy celem Rosji

Wołodymyr Zełenski wystąpił we wtorek przed przywódcami dziesięciu państw Europy Północnej, które tworzą Wspólne Siły Ekspedycyjne (JEF). To korpus, w którego skład wchodzą Wielka Brytania, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia i Szwecja. Szczyt odbył się w Londynie, a prezydent Ukrainy nawoływał jego uczestników do lobbowania zamknięcia przestrzeni powietrznej nad jego państwem.

REKLAMA

Zobacz wideo Wołodymyr Zełenski przemawiał przed polskim Zgromadzeniem Narodowym. "Wiedziałem, kto wyciągnie rękę"

Wołodymyr Zełenski: nadal możemy powstrzymać rosyjską machinę wojenną. Łatwiej będzie to zrobić razem

Podczas rozmowy w formie wideo, prezydent Ukrainy wskazał, że "nadal można powstrzymać rosyjską machinę wojenną". - Nadal możemy powstrzymać zabijanie ludzi. Łatwiej będzie zrobić to razem, bo inaczej oni przyjdą do was. Wszyscy jesteśmy celem Rosji i wszystko pójdzie na Europę, jeśli Ukraina się nie przeciwstawi - przekonywał Wołodymyr Zełenski.

- Chciałbym prosić was, abyście pomogli sobie, pomagając nam - mówił Zełenski. - Wiecie, jakiej broni potrzebujemy (...) Bez waszego wsparcia byłoby to bardzo trudne, jestem bardzo wdzięczny, ale chcę powiedzieć, że potrzebujemy więcej (...). Mam nadzieję, że będziecie w stanie zwiększyć ten zakres (pomocy - red.) i zobaczycie, jak to ochroni wasze bezpieczeństwo, wasz spokój - podkreślił.

Wojska rosyjskie bombardują przedszkola i szkoły. Zniszczono prawie 400 ukraińskich placówek

Zełenski jest zdania, że Ukraina nie wejdzie do NATO. "Niektórzy członkowie tego sojuszu są zahipnotyzowani"

Prezydent Ukrainy powiedział, że NATO jest "najsilniejszym sojuszem na świecie", ale "jego niektórzy członkowie są zahipnotyzowani rosyjską agresją". - Słyszymy wiele rozmów o III wojnie światowej, która rzekomo może się rozpocząć, jeśli NATO zamknie ukraińskie niebo dla rosyjskich rakiet i samolotów i że dlatego nie ustanowiono jeszcze humanitarnej strefy zakazu lotów. To pozwala rosyjskiej armii bombardować spokojne miasta i wysadzać w powietrze bloki mieszkalne, szpitale i szkoły. W Kijowie wczesnym rankiem zbombardowano cztery wielopiętrowe budynki, zginęły dziesiątki osób - mówił Zełenski.

Podczas swojego przemówienia Zełenski wypowiedział się również o działaniach Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. - Od lat słyszeliśmy o rzekomych otwartych drzwiach NATO, ale słyszeliśmy też, że nie powinniśmy przez nie wchodzić. To prawda, te drzwi nie są otwarte dla Ukrainy - stwierdził prezydent Ukrainy. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson odparł, że rosyjska inwazja jest dla Ukrainy "rozpaczliwym momentem" i dodał, że przywódcy "muszą spróbować zrobić więcej", aby wesprzeć Ukrainę.

Ukraina. "Bild": Dla Kaczyńskiego wyjazd ma osobiste znaczenie

****

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Od pierwszych godzin napaści giną bezbronni cywile, a Rosjanie systematycznie atakują miasta i wsie. Zniszczenia są ogromne. Z kraju ogarniętego wojną próbują się wydostać miliony uchodźców. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc